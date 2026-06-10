穿越時空慶端午！朴子水道頭「端午詩人節」6/13-6/14盛大登場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

嘉藝點水道頭文創聚落推出今年首場大型活動「朴子水道頭端午詩人節」，將在6月13日及6月14日為期兩日的端午節假期歡樂登場，共有40家文創攤販進駐「朴通市集」，還可體驗穿古著、吟詩、欣賞布袋戲演出及參與多場手作課程。

嘉義縣文化觀光局表示，「朴通市集」於端午節期間登場,活動融入端午節元素，共有40攤文創店家進駐，打造親子族群與年輕族群都喜愛的市集。

活動邀請以精工布袋戲偶著稱、享譽國際的嘉義在地傑出團隊「三昧堂創意木偶團隊」帶來演出,也推出「金絲編冕慶端陽手作太子冠體驗」、「戲偶操作體驗」等體驗環節，讓民眾們不僅能看戲，還可更深入了解布袋戲文化。

廣告 廣告

國內知名漢服品牌「尋它記」提供上百套精緻古裝漢服及清領時期「台灣裪服」供遊客穿著， 讓民眾得以換上華美衣裳，在水道頭充滿歷史感的日式建築群中漫步、拍照，體驗時空倒流的浪漫。

以及朴子在地百年詩社「樸雅吟社」以古裝亮相，傳蒲吟詩等一系列活動，帶著民眾體驗古代詩人休閒的一日體驗，與民眾共度詩人節。

現場另推出2場手作課程，包含「動物好朋友: 麥香藏玉慶端陽」以及「庭口金工: 鎔金鑄福祈安康」，活動簡易有趣，適合闔家參與。

文觀局說明，嘉藝點水道頭文創聚落經嘉義縣政府整修，現由嘉義縣文觀局管理，共有9家文創品牌進駐，包含動物好朋友、Tinco庭口金工、誠農藩、新住民關懷之家、好日作工作坊、翌莎精品咖啡、誠農食堂、方舟森林、梅嶺美術館。

遊客可於營業時間前來參與特色手作、欣賞藝文活動、品嘗特色餐飲，地點位於朴子市山通路14號日式建築群，更多活動資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁。