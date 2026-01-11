穿越時空的溫泉村落！北投中心新村：全台唯一軍醫眷村，免門票走進復古老生活

新北投是我們假日很喜歡去的地方，冬天可以泡湯，

附近景點有溫泉博物館、地熱谷、新北投車站、北投圖書館等，

走完景點順道到北投市場吃美食，相當的完美。

北投景點除了上述這些，還有一個比較隱藏的景點，

那就是北投中心新村，北投中心新村是台北少數保存完整的眷村，

也是全台唯一溫泉軍醫眷村。

台北｜北投中心新村

北投中心新村離捷運新北投站不遠，搭乘捷運在新北投站步行過來約15~20分鐘左右，

一路是上坡會比較辛苦一點，開車前往可停在北投中心新村附近的收費停車場，

北投中心新村前也有路邊停車格。

筆直的緩上坡，兩旁的屋子都已修復並作為展覽空間使用，

模擬早期眷村的生活環境，像是客廳、廚房、房間等，讓人把時間拉回小時候！

遇到一位民眾問工作人員這裡有貓嗎？答案是只有牆壁上畫的貓。

北投中心新村擁有三個不同時期的建築特色，

日治時期的日本軍醫宿舍、國軍初期的磚房、婦聯會時期的典型紅門和紅磚牆眷村建築。

走入一棟棟超有歷史超有味道的屋子，像是走入阿嬤的老家般的樸實而又帶生活感。

「常設展一館」打造1970年代的眷村居家環境，從書房、客廳、房間、廚房，宛如時間倒轉，

也讓民眾更了解當時的生活環境。

「常設展二館」則為軍醫院和公共溫泉為主要展示，

帶有些復古的場景，好似電視劇中才會出現的畫面。

突見一處很喜氣的舞台，讓人匪夷所思。

獨一無二的溫泉眷村．保留著早期公共溫泉浴池，是罕見擁有溫泉設施的眷村。

穿梭在眷村其中，斑駁的磚牆小巷，好像回到南部老家般的親切。

「特展一館」和「特展二館」以窗為主題，一個個窗影述說著不同的故事，重現原住戶對眷村的記憶與印象，用藝術將這份情懷延續下去。

北投摩托車阿伯的限時專送！是當時北投的特殊產業。

踏上二樓，居然還有一處親子共讀空間。

「特展三館」以籃球為主題，為何眷村會和籃球有關聯呢？

因為1949年部隊落腳北投，懷抱對籃球的熱愛，築起了七虎籃球場，與孩子們一起享受籃球這運動，

因此特展中介紹著七虎籃球場與籃球隊等歷史資料，了解籃球融入眷村生活的歷程。

現場還提供色紙讓民眾可以摺出一顆籃球。

「心村行」內有著很大的休憩區，裝潢也是相當復古，

裡面有間「心村小賣店」，販售窗花饅頭，肚子餓了可以補充一下體力。

在園區內四處分散的公共藝術，都很獨特有創意。

挑戰膽量的沉浸體驗展，有年齡限制，小孩太小無法入內。

「造夢之城—台北幕後故事」，展示經典的影視場景，從鏡頭下看城市，

詳細而詳盡的介紹，非常棒。

沒有市集也沒有太多商家入駐，少了濃厚的商業氣息，北投中心新村多的是傳統眷村的氛圍，

可以更輕鬆更自在的欣賞這很有味道又有故事的眷村，到北投除了泡湯，

還感受些文化氣息也是非常棒的，稍稍走走運動一下，又可以去大啖北投小吃囉。

北投中心新村

所在地址：臺灣臺北市北投區新民路22巷9號

營業時間：日 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：02-2891-0804

文章來源：Irene's 食旅．時旅