穿越時空與佛相遇 大愛道經行圓滿
大愛道比丘尼，是佛史上第一位比丘尼，他是佛陀母親摩耶夫人的親妹妹，在姊姊早逝後，肩負起撫養悉達多太子的責任。淨飯王過世後，大愛道帶著五百位釋迦族婦女請求出家，但佛陀起初以種種理由拒絕，後來在阿難尊者的求情下，佛陀同意，但提出了「八敬法」（要求比丘尼事事恭敬比丘的戒律）作為條件，大愛道欣然接受八敬法，剃髮披袈裟，成為佛教史上第一位受具足戒的比丘尼，開創了女眾出家之門。
12/18慈濟在迦毘羅衛的大愛村動土，來自13個國家的94位比丘尼藉此機會，展開大愛道比丘尼的求法朝聖之行，慈濟作為協辦單位，志工群也跟著僧團走了這條求法之路，一方面是代替上人實踐「為佛教」的願，一方面也期待靜思弟子將佛陀正法，帶回佛陀故鄉。
手捧著大愛道比丘尼，和特地從斯里蘭卡請來的大愛道比丘尼舍利，來自13個國家、94位比丘尼僧團，從尼泊爾的迦毘羅衛城出發，步行了3.7公里，到達了慈濟的大愛村，這番景象彷彿大愛道比丘尼當初想追隨佛陀，出離皇宮的情景
慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「2500多年前 大愛道比丘尼，跨出皇宮 跨越那個門檻的時候，那種堅定的信心 然後500位，比丘尼追隨釋迦牟尼佛的願，可是證嚴上人就力行，實踐這件事情 這念心，就是拔除眾生的苦難 。」
這是由國際佛法之光基金會、國際聯合南傳比丘尼僧團、印度那爛陀大學及慈濟基金會共同舉辦的「大愛道比丘尼朝聖足跡」之行。透過徒步和巴士運載，走訪佛陀曾駐足的九個聖地，也親身體會佛史上第一位比丘尼-大愛道的求法足跡
朝聖路線規畫者 迪巴阿南：「我規畫朝聖路線的主要目的，不是要找地方 而是去保護地點，要讓村民知道這些地點的重要性，盡可能跟村民交流 希望他們，不要損壞(佛陀足跡)每個地方，跟他們建立關係 一起保護，(佛陀足跡)的一個個地點。」
尼泊爾比丘尼 Venerable Prasannawati ：「在這段朝聖的旅程中，我們不斷地反觀自照 也學習，大愛道比丘尼的德行(堅韌不拔)，同時過程中也啟發我們要，追隨大愛道比丘尼走過的路，走向解脫 遠離一切苦厄。」
七天的朝聖之行，長征378公里，22號圓緣的終站，剛好是大愛道比丘尼涅槃處-毘舍離，意義殊勝
慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「12月22日剛好是他(大愛道比丘尼)，圓寂的日子 我們剛好，適逢其會來到這個地方，緬懷2500多年前 一個比丘尼，堅定的毅力 學佛 精進 修行，我們沒有想到會辦這樣的活動，但是因為(迦毘羅衛)大愛村(動土)，而合作起來 。」
古巴比丘尼 Marajina Bhikkhuni ：「我們比丘尼僧團一直缺乏，足夠的支持 這次能有一個這樣，令人敬佩的組織(慈濟)挺身而出，支持我們 所創造出來的能量，是相當強大 驚人的。」
比丘尼僧團帶著大愛道比丘尼的舍利，走完全程，就如同把大愛道比丘尼帶回故鄉，重溫這條求法之路。
綜合報導
更多 大愛新聞 報導：
又一里程碑 慈濟藍毘尼園區上梁
藍毘尼慈濟義診所 守護鄉村婦女健康
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 6 小時前 ・ 67
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 139
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 42
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 111
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 58
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 9 小時前 ・ 262
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 25
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 430
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 62
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 6
外資節前提款無礙行情 台積電衝高拱台股收紅/金價直衝4500美元 央行24年不囤金錯失17倍報酬/矽光子再噴 華星光秀肌肉改寫天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕假期前交投轉趨清淡，但AI、太空與造船題材續熱，四大指數同步收高，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊評估聯準會後續降息空間；道瓊工業指數上漲0.47%，那斯達克指數上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%，費城半導體指數勁揚1.10%。 科技股方面，美光財測優於預期、AI需求續強，股價大漲4.01%再創歷史收盤新高；輝達受H200晶片可望出貨中國消息激勵，上漲1.49%；AI高速連接概念的Astera Labs勁揚5%，軍工造船題材亦發酵，Huntington Ingalls Industries大漲5.01%，太空族群在川普太空政策利多下表現亮眼。台積電ADR同步走揚，為台股多頭延續鋪路。 亞股方面，日股小幅上漲，韓股走揚；港股下跌，陸股則走強，整體區域氣氛偏穩。 台股今（23）日承接美股漲勢，加權指數終場上漲160.83點、收28,310.47點，成交金額4,212.91億元；權王台積電(2330)開高走高，最後一盤爆量拉抬，收在最高價1,490元、上漲25元，單一檔即貢獻大盤近200點。盤面資金集中電子與題材股，矽光子概念在華星光(4979)法說利多帶動下續強，環宇-KY(4991)、聯鈞(3450)同步表態；PCB族群延續熱度，華通(2313)、新復興(4909)表現亮眼；低軌衛星與太空題材亦吸引買盤追逐。不過記憶體族群相對疲弱，力積電(6770)、華邦電(2344)收黑。盤面資金因假期將近影響，市場觀望氣氛濃。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 2
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 14
郭書瑤自爆遭曖昧對象「斷崖式封鎖」內心受傷：該做的都做了
郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問，郭書瑤在劇中因為報復渣前任爆紅，與姚淳耀有著微妙的曖昧氛圍。戲外，郭書瑤已經單身7年，中間一度遇到不錯的約會對象，卻被對方斷崖式斷聯，「約會該做的事情都有做啊，但一場空。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 8
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 47
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2