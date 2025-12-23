穿越時空與佛相遇 大愛道經行圓滿

大愛道比丘尼，是佛史上第一位比丘尼，他是佛陀母親摩耶夫人的親妹妹，在姊姊早逝後，肩負起撫養悉達多太子的責任。淨飯王過世後，大愛道帶著五百位釋迦族婦女請求出家，但佛陀起初以種種理由拒絕，後來在阿難尊者的求情下，佛陀同意，但提出了「八敬法」（要求比丘尼事事恭敬比丘的戒律）作為條件，大愛道欣然接受八敬法，剃髮披袈裟，成為佛教史上第一位受具足戒的比丘尼，開創了女眾出家之門。

12/18慈濟在迦毘羅衛的大愛村動土，來自13個國家的94位比丘尼藉此機會，展開大愛道比丘尼的求法朝聖之行，慈濟作為協辦單位，志工群也跟著僧團走了這條求法之路，一方面是代替上人實踐「為佛教」的願，一方面也期待靜思弟子將佛陀正法，帶回佛陀故鄉。

手捧著大愛道比丘尼，和特地從斯里蘭卡請來的大愛道比丘尼舍利，來自13個國家、94位比丘尼僧團，從尼泊爾的迦毘羅衛城出發，步行了3.7公里，到達了慈濟的大愛村，這番景象彷彿大愛道比丘尼當初想追隨佛陀，出離皇宮的情景

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「2500多年前 大愛道比丘尼，跨出皇宮 跨越那個門檻的時候，那種堅定的信心 然後500位，比丘尼追隨釋迦牟尼佛的願，可是證嚴上人就力行，實踐這件事情 這念心，就是拔除眾生的苦難 。」

這是由國際佛法之光基金會、國際聯合南傳比丘尼僧團、印度那爛陀大學及慈濟基金會共同舉辦的「大愛道比丘尼朝聖足跡」之行。透過徒步和巴士運載，走訪佛陀曾駐足的九個聖地，也親身體會佛史上第一位比丘尼-大愛道的求法足跡

朝聖路線規畫者 迪巴阿南：「我規畫朝聖路線的主要目的，不是要找地方 而是去保護地點，要讓村民知道這些地點的重要性，盡可能跟村民交流 希望他們，不要損壞(佛陀足跡)每個地方，跟他們建立關係 一起保護，(佛陀足跡)的一個個地點。」

尼泊爾比丘尼 Venerable Prasannawati ：「在這段朝聖的旅程中，我們不斷地反觀自照 也學習，大愛道比丘尼的德行(堅韌不拔)，同時過程中也啟發我們要，追隨大愛道比丘尼走過的路，走向解脫 遠離一切苦厄。」

七天的朝聖之行，長征378公里，22號圓緣的終站，剛好是大愛道比丘尼涅槃處-毘舍離，意義殊勝

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「12月22日剛好是他(大愛道比丘尼)，圓寂的日子 我們剛好，適逢其會來到這個地方，緬懷2500多年前 一個比丘尼，堅定的毅力 學佛 精進 修行，我們沒有想到會辦這樣的活動，但是因為(迦毘羅衛)大愛村(動土)，而合作起來 。」

古巴比丘尼 Marajina Bhikkhuni ：「我們比丘尼僧團一直缺乏，足夠的支持 這次能有一個這樣，令人敬佩的組織(慈濟)挺身而出，支持我們 所創造出來的能量，是相當強大 驚人的。」

比丘尼僧團帶著大愛道比丘尼的舍利，走完全程，就如同把大愛道比丘尼帶回故鄉，重溫這條求法之路。

