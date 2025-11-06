▲穿越盛唐！中台世界博物館「雲裳萬象」文化派對，特色服飾免費入館體驗古今風華。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】數位時代流行「穿越式體驗」，但若能親臨唐代長安，會是什麼模樣？中台世界博物館特別舉辦「雲裳萬象-唐代風華的文化派對」活動，邀請民眾化身萬國使者，走入盛唐風華的時光場景。活動期間自11月4日至11月9日，只要穿著具有文化特色的服飾或配件，例如漢服、和服、原住民頭飾、紗麗或頭巾等，即可免費入館參觀，體驗古今交會的文化魅力。

週末限定的主題活動將於11月8日與9日登場，中台世界博物館特別規劃「唐風樂遊坊 古風遊戲」、「萬象樂舞集 音樂與舞蹈表演」及「雲裳文化街 蔬食市集」三大亮點，讓遊客從視覺、聽覺到味覺全面感受唐代的文化氛圍。現場由鄭旭娟老師古箏教室師生與薪傳舞蹈團帶來古韻悠揚的樂舞表演，重現盛唐時期的宮廷風華與民間藝術生命力。同時，市集以「長安東西市」為靈感，融合蔬食料理、文創手作與異國美食，呈現多元文化交融的風貌，打造一場寓教於樂的文化饗宴。

為了讓文化探索更具互動性，博物館也推出限量「雲裳文帖」集章活動，民眾可至服務台領取任務卡，完成指定挑戰即可兌換精美小禮物或市集消費禮券。這樣的設計讓觀展不僅是單向參觀，更成為親子同樂的文化冒險旅程。

中台世界博物館表示，文化不該只是靜態的展示，更應融入生活並被感受。透過「雲裳萬象」活動，期望讓民眾在輕鬆互動的氛圍中，了解唐代文化的開放與多樣性，激發孩子對歷史與藝術的好奇心，並促進家人之間的共學與共遊。這場活動不僅是一場華麗的文化派對，更是一段穿越時空、心靈共鳴的美好時光。