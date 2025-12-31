「穿越障礙遇見你」黎明教養院學員藝展登場

為推廣身心障礙者藝術創作能量，黎明教養院學員作品展《穿越障礙遇見你》即日起於花蓮市公所市民藝廊展出，花蓮市長魏嘉彥誠摯邀請市民朋友於洽公之餘，走進藝廊欣賞充滿溫度與生命力的藝術創作，並將於115年1月5日（星期一）舉辦開幕典禮，歡迎各界踴躍參與。

黎明教養院團隊多年來致力推動「綠自然照顧（Green Care）」理念，以自然療癒、人本關懷為核心，逐步建構從機構、社區到居家與職業重建的整合服務系統，陪伴心智障礙者及其家庭邁向更自主、更有力量的生活。《穿越障礙遇見你》展覽正是長期深耕的成果展現，讓學員透過藝術創作，跨越障礙，與社會大眾相互理解與交流。

院方亦將學員創作彙整成冊，推出精美年曆，年曆中每一幅畫作皆由愛蓮、樂道日間作業設施的學員親自創作，透過繽紛的色彩與自由的線條，展現豐富的想像力與旺盛的生命力，傳遞溫暖人心的藝術能量。

市長魏嘉彥表示，感謝黎明教養院長期以愛心與細心照顧院友，並全力支持學員創作，讓社會看見他們的努力與創作動能，也誠摯邀請市民朋友於115年1月5日前往花蓮市公所市民藝廊，共同參與《穿越障礙遇見你》開幕典禮，為學員們加油打氣。

《穿越障礙遇見你》展覽展期自115年1月至3月，展出地點為花蓮市公所市民藝廊，歡迎市民朋友把握機會前來參觀，以行動支持藝術平權，感受創作背後的真摯情感與希望力量。

(撰文、攝影：花蓮市公所)