穿越120年時空！墾森植物特展開跑 籌設「田代安定紀念區」展傳奇歷史

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國境之南擁有120年歷史的墾丁國家森林遊樂區，近期推出「我的墾森植感手札——墾森植物特展」，將深奧的學術研究轉譯為溫潤的森林手札，帶領遊客重新認識這座全台最珍貴的熱帶植物寶庫。更引人矚目的是，園區規畫籌設「田代安定紀念區」，期盼透過這位「台灣熱帶植物研究先驅」的傳奇故事，為墾森注入更深厚的歷史文化底蘊。

墾丁國家森林遊樂區前身可追溯至1904年日治時期的「龜仔甪母樹園」。這片在50萬年前由板塊運動形成的高位珊瑚礁森林，因植物學家田代安定的遠見，引進多樣具經濟價值的熱帶植物。走過近一甲子轉型，現今園內仍保留五百多種、樹齡逾百年的珍貴老樹。特展便以「跟隨樹木腳步穿越時代」為主軸，邀請遊客透過手札般的悠閒節奏，在南國林蔭間與百年老樹進行心靈對話。

為了讓這段百年歷史更顯立體，林業及自然保育署屏東分署特別邀請屏科大森林系退休教授楊勝任開講。楊勝任感性分享，田代安定被譽為「台灣熱帶植物研究先驅」，他一生不修邊幅、不愛錢財，卻將靈魂奉獻給荒野與植物。雖然他在台北的紀念碑已毀於戰火，但其研究精華與引進的「田代氏」植物，至今仍繁茂於墾丁這片土地。

屏東分署長楊瑞芬表示，墾森不僅是大自然的博物館，更是活生生的文化遺產。未來園區將進一步規畫「田代安定紀念區」，藉此表彰他對台灣植物界的貢獻，也讓遊客在享受森林浴之餘，能深度感受百年前植物學家開發此地的艱辛與熱忱。

「這是一份送給南台灣的綠色禮物，」屏東分署指出，透過特展與未來紀念區的設置，墾森正從單純的觀光勝地，轉型為具備歷史厚度的文化觀光地標。錯過特展開幕的民眾也別遺憾，展覽內容將持續在園區內陪伴遊客，歡迎來到國境之南，共同見證這場跨越世紀的熱帶林業新貌。

