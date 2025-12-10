穿越1977！《那張照片裡的我們》導演真實還原場景 揭開「街頭運動」序幕

導演湯昇榮向大家分享拍攝《那張照片裡的我們》的故事。（圖／張哲鳴攝）

電影《那張照片裡的我們》以1977年中壢事件為背景，透過振永、李沐、宋柏緯三位演員詮釋的跨國三角戀，帶領觀眾回到台灣民主運動的關鍵時間點。導演湯昇榮認為1977年是台灣社會變動的關鍵年份，不僅發生中壢事件、金韻獎，還有許多經典電影誕生。製作團隊在服裝、道具、建築等細節上力求還原年代風貌，演員們更為了角色下足苦工，如宋柏緯花了數月時間練習客語。

導演湯昇榮向大家分享拍攝《那張照片裡的我們》的故事。（圖／張哲鳴攝）

湯昇榮表示，他們非常注重那個年代的造型、服裝以及生活樣態和細節的還原，包括車子和建築物等都盡力重現。他強調，作為一部年代戲，必須讓觀眾感受到真實的歷史氛圍。製作團隊在每一個細節上都精益求精，才能打造出充滿韻味的作品。

廣告 廣告

宋柏緯笑說自己回家也在練客語，還被室友以為是中邪。（圖／張哲鳴攝）

演員們為了詮釋角色也付出了極大心力，宋柏緯花了兩三個月時間練習客語。他分享了一個有趣的經歷，某天晚上他在外面裝水時突然練起客語，室友們以為他「中邪」，因為他突然說起一種他們完全聽不懂的語言。這樣的專業態度和用心，正是電影能夠打動人心的關鍵。

《大濛》上映兩週票房就突破3千萬大關，寫下佳績。（圖／大濛FB）

除了《那張照片裡的我們》，同樣以台灣歷史事件為背景的電影《大濛》也傳來好消息。這部描繪台灣白色恐怖時期故事的作品，上映兩週票房就突破3000萬，創下佳績。這兩部電影都透過細膩情感來講述一段故事，帶領觀眾重溫台灣重要的歷史時刻，不忘過去的同時，也喚起大家對那段歷史的感動與反思。

更多 TVBS 報導

《那張照片裡的我們》金馬首映哭成淚海 宋柏緯坦言被迷倒「帥到讓我錯亂」

振永「一人打五個」秀矯健拳腳！ 見300臨演重現抗議畫面：真的嚇到了

金馬62／振永胸肌太搶戲讓宋柏緯分心到狂NG 在台灣過生日開心許願

振永脫了大方露精壯身材 《那張照片》預告狂抖胸肌直呼好害羞

