穿越400年前的江戶時代！倉敷美觀地區白壁古宅 x 川船遊，絕美老街必吃藍色丹寧冰淇淋和丹寧包子

來日本岡山玩，一定要強調日本岡山，不然會以為是高雄岡山，想說怎麼沒有羊肉爐這樣XD。總之來岡山一定會來倉敷美觀地區，是在地非常知名的觀光景點，我來這裡至少3次，每次來都有不一樣的感受，來不膩欸！

除了能穿越400年前的江戶風時代，感受傳統日式風情的白橋古宅、川船遊還是巷弄老街以及美術館等…，這裡還很好逛，很好買，很多好吃的小店喔。尤其是這裡有條「倉敷丹寧(牛仔布)街」，匯集了倉敷高品質牛仔褲與小物，還有藍色招牌丹寧冰淇淋、丹寧包子、丹寧珍珠奶茶等創意美食，外觀獨特吸睛！

日本岡山｜倉敷美觀地區

雖然來過很多次，但好像第一次住在這裡，比較有閒情逸致的慢遊其中，雖然好像也是一直吃吃喝喝買買買這樣，哈。

日本岡山｜倉敷美觀地區

第一天來這裡的時間雖然已經晚了，但也因此可以感受一下倉敷美觀地區的日與夜，不過這裡的商店傍晚就紛紛關門，想逛街的人還是盡量早點過來比較好。

日本岡山｜倉敷美觀地區

吉備糰子 廣榮堂本店

地址：〒710-0046 岡山県倉敷市中央1丁目1-8

電話：+81864265888

時間：09:00–18:00｜每週一公休

官網：きびだんご・和菓子 廣榮堂

日本岡山｜倉敷美觀地區

雖然這家比較有名的『吉備糰子』，是一種和果子甜點或小吃，也是岡山很有名的伴手禮，但我們強推的是這家的醬油糰子，真的很Q很好吃，而且採用小豆島醬油跟羅臼產昆布調味，這家的醬油糰子甜甜鹹鹹的很好吃欸！真的不死鹹而且特別Q軟好吃，超推。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

我也很愛吃的蕨餅，要不是懶得拿在手上，真的會忍不住狂買。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

岡山在地的伴手禮這裡也有賣。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷川畔柳樹飄飄，白牆古宅間的小巷弄，看起來很有特色的老街也超好逛。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

這時候天氣已經漸漸陰暗了起來…

日本岡山｜倉敷美觀地區

已經打烊的「倉敷丹寧(牛仔布)街」

日本岡山｜倉敷美觀地區

手作り箸工房遊膳倉敷店

地址：710-0046 岡山県倉敷市中央1-10-10

電話：086-430-3228

時間：9:30～17:30（12月～3月は10:00～17:00）

官網：手作り箸工房遊膳 倉敷店様（2025/05/01更新） | 株式会社圡井

日本岡山｜倉敷美觀地區

這家是「寺子屋集團」下的日本雜貨店「手作り箸工房遊膳倉敷店」，主要是販賣各種精美筷子或陶製筷子放置架，還可以客製化刻上自己名字或朋友名字送對方，是很有紀念價值又實用的伴手禮。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

這麼漂亮的碗還可以微波且不貴，所以我沒有買筷子，反而買了這家的碗。

日本岡山｜倉敷美觀地區

入夜後，店家紛紛點燈，更有一種緩慢且悠閒的獨特日式風情。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷常春藤廣場

地址：岡山県倉敷市本町7-2

電話：(+81)86-422-0011

官網：【公式】倉敷アイビースクエア

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

剛好正在舉辦 日本遺產節活動。

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷常春藤廣場是由明治時代 舊紡織工廠改建，復古紅磚建築的外壁牆面爬滿了常春藤因此得名為『常春藤廣場』。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

常春藤廣場的這家伴手禮店更大更好逛。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

隔天一早吃完早餐後，繼續逛倉敷美觀，雖然天氣不是這麼理想，但還是很喜歡這裡的悠閒復古氛圍，昨晚是只能看人家關店，今天是直接一早來等人家開店，笑死。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

一早真的沒什麼人潮

就連大原美術館都很清幽。

日本岡山｜倉敷美觀地區

想搭船的話，這裡買票喔。

日本岡山｜倉敷美觀地區

本來想搭船的我們，最後決定看別人搭就好啦！

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

這真的是很有趣的風景，一群觀光客拍著另外一群觀光客。

日本岡山｜倉敷美觀地區

身為I人的我，最後選擇不搭船的原因是，被沿路觀光客狂拍真的有點尷尬。

日本岡山｜倉敷美觀地區

不過身在其中，真的很有穿越感。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

還遇到一對新人正在婚攝中。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

不搭船的話，也可以選擇人力車繞一圈。

日本岡山｜倉敷美觀地區

遇到打扮超融入這氛圍的夫婦，穿著日式傳統和服，而且人超好，願意讓我們拍照。

日本岡山｜倉敷美觀地區

拉拉熊、角落小夥伴 單寧屋（リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス倉敷店）

地址：岡山県倉敷市中央1丁目10番地10号

電話：086-430-3228

時間：9:30～17:30｜12月6日～3月5日 10:00～17:00

官網：リラックマ・すみっコぐらしデニムハウス

備註：JR倉敷駅から徒歩15分

倉敷限定的牛仔褲拉拉熊跟角落生物必買！因為倉敷兒島是日本國產牛仔產地，以品質優良的丹寧產品而知名，所以時尚帥氣可愛的丹寧風拉拉熊跟角落生物在這裡買特別有意義。

日本岡山｜倉敷美觀地區

不過來這裡荷包很容易失守，因為真的太可愛了啦！

日本岡山｜倉敷美觀地區

丹寧風的拉拉熊真的好時尚可愛。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

角落生物也可以很丹寧風

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷限定 穿牛仔褲的拉拉熊。

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷丹寧(牛仔布)街

這一條倉敷丹寧街真的必逛！太喜歡了。匯集了倉敷高品質牛仔褲與小物，還有藍色招牌丹寧冰淇淋、丹寧包子、丹寧珍珠奶茶等創意美食。

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷兒島地區是國產牛仔褲的發源地，這裡專賣兒島製造的牛仔產品以及牛仔配件和配件還有藍色牛仔風的食物！？。

日本岡山｜倉敷美觀地區

看外型會覺得應該不怎麼好吃，但意外的還不錯吃欸。

真的藍到很像外星來的食物。

日本岡山｜倉敷美觀地區

這裡真的好好買，喜歡牛仔風的衣服配件一定會很愛這裡，我也買了一件好喜歡的牛仔外套。

日本岡山｜倉敷美觀地區

日本岡山｜倉敷美觀地區

建議多留點時間在倉敷美觀地區，因為好逛到怕你時間不夠用。

日本岡山｜倉敷美觀地區

倉敷美觀地區

地址：Japan, 710-0046 岡山縣倉敷市中央1-4-8

電話：086-422-0542

期間限定夜間點燈：4月至9月（日落至22:00）、10月至3月（日落至21:00）

官網：倉敷美觀地區 | 倉敷旅游網站

文章來源：Mika出走美食日誌