穿越4500年親臨法老葬禮！奇美博物館VR沉浸探險 一秒置身古埃及

記者林昱孜／台南報導

奇美博物館將2026年定為「埃及年」，1月29日起推出全新VR沉浸式體驗《消失的法老》，觀眾透過虛擬實境走進4500年前的古埃及。只要戴上VR裝置，民眾即可探索古代世界七大奇蹟之一的古夫金字塔，包括深入禁地「王后密室」、登上金字塔頂端俯瞰開羅全景，甚至乘坐太陽船漫遊尼羅河，親臨法老古夫的葬禮場景，感受宛如電影般的冒險旅程。

奇美博物館繼宣布與大英博物館合作年度大展《埃及之王：法老》後，再攜手HTC VIVE Arts引進由excurio製作、曾在巴黎、倫敦及美國造成轟動的《消失的法老》。館方表示，《消失的法老》2022年在巴黎首演後，吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將首度在台灣登場。

VR沉浸探險一秒置身古埃及！登上古夫金字塔，穿越4500年親臨法老葬禮。 （圖／奇美博物館提供）

為確保歷史內容精準呈現，此VR作品與哈佛大學吉薩考古專案合作，由埃及學專家領軍，以實地掃描、研究資料與 1：1比例還原金字塔內外場景，製作歷時18個月。

《消失的法老》全程約45分鐘，於奇美博物館全新「VR體驗廳」登場。線上預購票價為 680 元，購票即免費參觀常設展；2026年起亦開放現場購票。體驗限8歲以上民眾參加，適合家庭與各年齡層觀眾。



