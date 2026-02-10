穿越7458公里的電波 將台灣的故事帶進北極圈

在這個訊息只需一秒就能傳遞的時代，台灣宜蘭高中與位於北極圈的挪威瓦爾德高中(Vardø skole)的學生卻選擇了一條古老且艱難的路。他們放下手機，在磁暴威脅下，以無線電波穿越7,458公里。聽見對方聲音的那一剎那，連接的不僅是兩地的訊號，更是數位時代中久違的人情溫度；而透過央廣發送的短波，也將台灣的故事送進北極圈。

科技拉近了距離？

『(原音)我們大家都有手機，可是我們距離其實越來越遠。』長年旅居挪威的台灣景觀建築設計師王湘鄉的這句感嘆，為一場以電波連接台灣宜蘭高中及挪威瓦爾德高中、橫跨7,458公里的計畫揭開序曲。

進入AI時代，科技不斷進步，人與人之間聯繫方式更多元、方便，但真正聊天的內容與機會卻似乎越來越少。王湘鄉腦海中浮現小時候收聽收音機的記憶，何不在這個「秒回」的時代，讓看似「過時」的廣播碰撞出新的火花。於是，她與台灣數位外交協會創辦人郭家佑合作、中央廣播電臺協辦，將這個構想一步步轉化為行動。郭家佑說：『(原音)人跟人之間在世界不同的角落，我們沒有特別要做什麼，我們就是希望可以與世界做連接、Say個Hi，就這種很浪漫的情懷，我們希望可以去實踐在這個計劃裡面。』

這個名為「打造永不斷線的韌性訊號 台灣×北極的青春連線」計畫自去年6月開始籌劃，地處兩端的宜蘭高中高二雙語班及挪威瓦爾德高中高二學生在今年1月21日透過無線電連線；之後，央廣再利用短波將宜蘭高中學生製播，介紹台灣、宜蘭和宜中的英語節目發送至挪威，希望透過串連台灣跟北極圈兩地高中，結合科技教育、文化外交、媒體素養與災防能力培育，探索跨地域的「韌性連結」模式。

在這數月的過程中，宜蘭高中的學生們先透過中央廣播電臺了解廣播原理、主持及錄製，接著再認識業餘無線電，並練習CW摩斯電碼，這對「滑世代」來說，是個既新鮮又特殊的體驗。宜蘭高中學生陳孝洋說：『(原音)如果真的能透過無線電聽到對方的訊息的話，我會覺得很有成就感、會很開心，用最傳統的方式，透過無線電去跟挪威這麼遙遠的地方的高中生來做交流，我覺得這是一件非常奇特的事情。而且在順利聽到對方的那個聲音的時候，我們也很開心。』



參與「台灣×北極的青春連線」計畫的宜蘭高中老師李宛蓁(中)及高二學生陳孝洋(左)、莊秉源(右)到央廣參訪。(歐陽夢萍 攝)

一場「乖乖」與神明護佑的連線

這份開心確實得來不易。連線當天，學生們要面對的挑戰不僅是技術門檻，還有來自宇宙的不可抗力，最後在業餘無線電促進會協助下才用「B計畫」完成任務。郭家佑說：『(原音)我們在正式要發射無線電，還有短波廣播的前3天開始20年來最大的磁暴，然後這個一定是會影響到訊號，然後為了這件事情，我還去北極殿拜拜，就是...隨便Google的，我想說這種事情，因為我們做任何努力都沒有用了，我只好去拜拜，那到底台灣有什麼神是可以管到北極去的？我就Google，喔，北極殿啊。蠻神奇的，就是那在發射的前3個小時磁暴有稍微減弱，然後在我們發射那個4點到5點時間它是有下降的，所以我們有成功的打到，我們有切到一個空檔就打出去了這樣子。…就手握一包乖乖，然後就進行通訊。乖乖還沒來之前就通不到啊，乖乖一握上去就通訊了，他們就很認真在乖乖上面寫Yilan、Vardø這樣子，就是用英文寫兩邊的地名，我覺得非常的可愛。』

在台灣，有乖乖及神明的庇佑；而在挪威，同樣也得到老天爺的助攻。王湘鄉說：『(原音)一到達北極的那個機場的時候，然後來接我們的朋友就在車上說，鄉鄉，我們已經2個月沒有看到太陽了，你知道嗎，我們超期待的，太陽好像這個禮拜要來。然後接下來他就說，因為這個小鎮慶祝太陽來的方式是太陽一出來，阿兵哥就會在那邊射加農炮通知整個村莊的人太陽出來了，趕快出來看太陽。那這個時候呢，全部的公司跟學校都會停工，小朋友會直接放假，然後他一講完這件事的時候，我就很怕我們連線那一天太陽跑出來，可是我也講不出這擔憂，我怕我一講出來就成真，天公伯就是真的有幫忙，就是太陽是到我們連線完1個小時才跑出來。』

「我們現在是好朋友了」

在對講機傳出7,458公里外的聲音時，郭家佑說，孩子們高興得又叫又跳，覺得不可思議，接下來的40分鐘，就展開了一場屬於青少年們、不分國籍的對話。郭家佑說：『(原音)聊IG、聊K-pop，然後聊喜歡吃什麼，就是一些很可愛的話題，高中生的話題。蠻活潑，然後還交換IG。』王湘鄉說：『(原音)而且挪威的小孩還一直拿著那個無線電不想放手，然後老師說快點、快點，我們要去下一堂課了，然後小孩說No，We are best friend now，然後他就還給老師，說可是我們現在有IG了，我可以用IG打電話給他。』郭家佑說：『(原音)對，然後就真的開始用IG打電話，然後我說欸，不是這堂課的精髓是無線電嗎？』

在經過無線電連線後，隔天迎來難度更高的挑戰，就是要讓前一天才交到的挪威新朋友聽到自己精心製作的節目。宜蘭高中師生先到央廣臺本部實地走進錄音室體驗，學習聲音表情、語氣變化的秘訣，以及廣播專業與製作流程，之後再轉往央廣淡水分臺見證如何透過短波將他們製作的節目播送至挪威瓦爾德高中，兩地學生不但同步收聽，雙方更進行視訊，前一天透過無線電聽到的聲音，如今看到「真面目」，讓他們相當驚喜，有如好友般相互寒暄、甚至開玩笑。節目播出後，央廣也收到來自挪威、芬蘭、荷蘭等聽眾側錄到節目的迴響，以及挪威、芬蘭、荷蘭、瑞典、德國，日本、馬來西亞、印度等25國聽眾的收聽報告．展現短波跨越國境、突破地理限制的傳播價值。

Rti央廣總臺長張瑞昌便表示，透過短波廣播，讓學生明瞭國際通訊在跨地域連結中的關鍵角色，讓廣播不僅是傳播工具，更成為培養青年國際視野與韌性思維的重要平台。

在快速的時代 找回「慢」的價值

而這場彷彿跨越時空的體驗，也讓學生們開始在如今看來理所當然的背後，重新思考交流的本質。宜蘭高中學生莊秉源說：『(原音)現在網路發達，所以比如說見面或者是傳送訊息就一瞬間，可能「叮咚」，然後傳送過去，然後對方點開就看到了。但是我覺得就是藉由短波呢，或是無線電的話，雖然說那個過程可能有時候會失敗、甚至收不到訊號，但是就會讓我們發覺說其實利用這個，能讓我們著重在交流這方面的重要性，就是能讓我們發現說，在以往或者是網絡還沒有那麼發達的世界的時候，交流其實是非常不容易，所以會讓我們發現說交流其實很重要，就是盡量不要讓這件事情被那種現代網路速度、那種傳訊息的速度把那個交流重要性給沖淡。』

帶領學生們參與這項計畫的宜蘭高中老師李宛蓁也認為，廣播在視訊之外保留了「人味」，就是因為看不見，才會為聽到對方聲音而感動。李宛蓁說：『(原音)我覺得很希望他們學到的是那個韌性的部分，我覺得最底層是還有一個很大的耐心，我們的社群媒體其實是很快在發展的，然後馬上就可以看得到對方，可是萬一如果今天看不到對方呢？有沒有更需要讓我們能夠等待的事情？那在等待我們的訊號可以跟別人傳遞到、別人接收到，也可以給我們回應的時候，我覺得那是一件會非常感動的事。』

互動連結可以真誠純粹

這項計畫為地球兩端的青少年開啟了更多思考與友誼，對於王湘鄉及郭家佑來說，也有許多感觸。

郭家佑希望加強台灣與歐洲的連結，但不想沾染太多政治，於是藉由這項串聯兩邊青少年的計畫，展現人與人及國際之間的互動可以真誠且純粹，也希望帶給台灣正面的影響。

王湘鄉則以她與一位學生的對話，說明彼此的連結。王湘鄉說：『(原音) 在挪威那邊的小孩，後來我們才知道有非常多的小孩是剛剛從烏克蘭被重新分...就是等於是難民到挪威，然後被分派到偏鄉，那就剛好在這個高中裡面。因為我們有帶了一盒鳳梨酥去給這個活動的小孩吃，有一個烏克蘭的小孩就有嚐到這個鳳梨酥，他還學了一句話，就是跟對講機說「吃飽沒(台語)」。然後他就問我說，你們的食物跟中國食物很像嗎？然後我就說，嗯...儘管我不想承認完全一樣，但是確實很像。然後他就拍我的肩說「我懂啦，我也覺得我們的食物跟俄羅斯不一樣，但就是很像」』。

雖然這場台灣與挪威的連線已落幕，但這項計畫尚未結束，郭家佑說，台灣數位外交協會將把整個過程製作成15分鐘的紀錄短片，預計在台灣及海外媒體平台播放，並參加國外紀錄片影展，希望喚起各界對於「離網通訊」的關注。王湘鄉則開始描繪下個藍圖，她希望帶挪威的孩子來台灣參加媽祖遶境，不僅能走訪台灣各地，還能體驗道地台灣文化。「只要有一個小孩交了一個台灣朋友」，她就心滿意足。(編輯：陳士廉)