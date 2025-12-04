穿軍裝就是納粹？VTuber Zentreya遭惡意攻擊，親友全被波及 本人表示心累

美國知名 VTuber Zentreya，最近期公開了她 5 年前經典軍裝造型的重製版本，這套以黑色為主色調的帥氣軍裝原本是為了慶祝和回饋粉絲，不料卻在社群平 X（推特）與 Bluesky 上引來一些惡意的黑粉，指控該造型的軍帽與配色設計「影射納粹」，甚至對 Zentreya 及其親友、繪師攻擊。面對這些惡意言論，Zentreya 在社群上表示疲憊和沮喪，想要修改或是直接廢棄這套精心準備的新衣裝，以此來平息這場無端的爭議。

因為一件軍裝引發爭議。（圖源：Twitch／Zentreya）

面對該爭議，不少繪師、軍事愛好者和粉絲都集結聲援，批評黑粉的指控根本缺乏歷史常識和辨識能力。支持者們紛紛舉證，表示這類大盤帽和雙排扣大衣的設計在現實世界的各國海軍、憲兵禮服中很常見，並不是納粹獨有；同時，在動漫文化中，這類「軍裝風」更是行之有年且受歡迎的設計元素。粉絲們舉例了像是《碧藍航線》中的鐵血陣營角色，以及《斬！赤紅之瞳》中的艾斯德斯將軍為例，強調這種女性軍官的形象早就是二次元創作的經典題材，和現實毫無關聯。

雖然 Zentreya 最初因不想連累身邊友人而感到氣餒，但社群上湧現了大量「別向霸凌者、黑粉低頭」的暖心留言。許多粉絲與創作者強調，這樣只會助長網路霸凌的風氣。目前 Zentreya 的 X 上留下大量粉絲的支持，普遍認為創作者不該為了這種捕風捉影的「道德審查」而犧牲創作自由，並期待她能穿著這套帥氣的新衣裝繼續自信的進行活動。