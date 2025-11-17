「穿過再退」亂象失控！中國網購女裝退貨率逼6成 賣家出奇招反擊

中國電商賣家在衣服上掛巨大吊牌，又在大衣拉鍊加上密碼鎖，嚴防消費者「穿過再退」。翻攝微博



今年雙11購物節期間，中國許多電商賣家在成衣商品加上巨大的「防穿」吊牌，甚至加上密碼鎖，蔚為話題。分析指出，近年越來越多中國消費者鑽「7天無理由退貨」的規則漏洞，曾發生多起「穿過再退」事件，令賣家不得不使出奇招自保。

《南華早報》報導，今年「雙11」期間，有店家在衣服上掛著比A4紙還大的吊牌，寫著「拆除不退不換」等字樣。一間位於北京的網路商家也在微博發文稱，他們會在販售的大衣拉鍊加上密碼鎖，買家確認購買後才會告知密碼。

店家表示，此舉是為了遏止部分顧客「薅羊毛」，也就是占店家便宜的行為。他們認為，密碼鎖會讓「羊毛黨」不好意思把衣服穿出去。

北京網路賣家在大衣拉鍊加上密碼鎖，消費者確認購買才告知密碼。翻攝微博

中國2014年修訂《消費者權益保護法》後，電商平台開始實施「七天無理由退貨」政策。有消費者退貨是因為試穿新衣後確實不合身，但也有人把網購平台當成「免費衣櫃」，收到新衣穿過後再退。

根據中國科技媒體 《36氪》，電商平台女性服飾的退貨率高達5成至6成。

報導稱，近年來有多起「穿過再退」事件引發關注。2024 年，一名賣家控訴有學生將7套明顯穿過的服裝退回，不但拆標，還弄髒衣服，但電商平台仍支持學生的退貨要求並全額退款，讓店家感到「心寒」，因此將事件曝光。

2025 年，一個設計師品牌爆料稱，中國樂團「五條人」的兩名成員竟然穿著該品牌的外套表演又退貨，兩件外套合計6000元人民幣（約新台幣2.6萬元）。樂團造型師後來道歉，並提出賠償。

官媒新華社也刊出評論稱，有學校因文藝表演的需求，相關人員買了一批演出服裝，演出結束後又無理由退貨，聲稱衣服品質有問題，「既占了便宜，又導致商家受到平台處罰，典型的損人利己」。

「無理由退貨」竟衍生牟利產業鏈

評論更指出，還有不肖人士建立「灰色產業鏈」：買真退假、買新退舊、買好退次，而且教唆騙賠、偽造憑證，把維護消費者權益的規則變成牟利管道。

《揚子晚報》引述一名店家稱，電商平台大多偏向支持消費者，賣家雖可申訴，但往往耗時耗力，還不一定如願。

另一名女性服飾店主則向《中國商報》表示，平價禮服類商品「穿過再退」的情況更加普遍。

北京中聞律師事務所的律師王偉偉對此表示，消費者有義務確保退回商品保持完好，否則店家有權拒絕退款。

一名網友支持店家的超大標籤作法：「我常看到有人穿著價格吊牌沒拆的新衣去旅行。身為消費者對此很反感，因為我怕買到被別人穿過的退貨衣。」

