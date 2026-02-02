穿鋼圈內衣會得乳癌？摸到乳房硬塊怎麼辦？醫師一次說清楚

穿鋼圈內衣並不會增加乳癌風險，觸摸乳房硬塊是否滑動，是乳癌防治的有效方法之一。（Gemini生成示意圖）

很多女生都有同樣的焦慮，每天穿鋼圈內衣，胸部緊繃、悶痛，甚至怕會增加乳癌風險；洗澡時摸到乳房疑似有硬塊，更擔心是不是出事了？到底這些硬塊代表什麼？穿鋼圈內衣會不會真的導致乳癌？天祥醫院副院長江坤俊醫師一次釐清迷思。

江醫師指出，目前沒有任何科學證據顯示，穿鋼圈內衣會增加乳癌風險。之所以會流傳這種說法，是源自1995年國外出版的書籍《Dressed To Kill》（中文翻譯：衣服會殺了你），作者認為緊繃的內衣可能阻礙乳房淋巴流動，造成毒素累積，增加乳癌機率。當時的流行病學，還發現開發中國家的女性，較少穿內衣，因此不容易得到乳癌。

然而後續研究發現，這些觀察缺乏科學依據，也沒有考慮到開發中國家的女性，可能較少做乳癌篩檢，因此罹癌數據較低等因素。現代科學實證是，穿不合適或過緊的內衣，只會造成胸部悶痛、勒痕或循環不適，不會導致乳癌。

那麼，摸到乳房硬塊該怎麼辦呢？江醫師解釋，多數硬塊其實是良性纖維腺瘤或纖維囊腫。可以先觀察硬塊是否能滑動，能滑動的多半為纖維腺瘤或水泡，佔多數的狀況；若固定不動，就可能是纖維化硬塊或是乳癌狀況。

纖維化硬塊通常也會隨月經週期變化，經前較硬、經後變軟，如果再加上硬塊固定且硬度不變，就有可能是乳癌。此外，部分乳癌長在較深層或呈瀰漫型，沒有明顯邊界，可能就摸不到腫塊，即便沒摸到，也不能完全安心。

江醫師建議，每個月固定一天進行自我乳房檢查，並做乳房攝影或超音波篩檢，即使沒有摸到硬塊，也應定期檢查。一旦發現固定或異常硬塊，務必及早就醫，切勿拖延，只要在初期篩檢出乳癌，5年內存活率達9成以上。



