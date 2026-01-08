穿錯襪子恐導致癌症！醫揭「毒襪4特徵」、安全選襪3原則





每天出門常常少不了襪子陪伴，就算天冷待室內有時還會穿襪子保暖，尤其冬天寒流來襲更是需要厚襪隨行。醫師對此提醒，選擇襪子時需注意「毒襪4特徵」，小心長期穿恐導致癌症！

醫揭「毒襪可能致癌」

胸腔暨重症醫師黃軒除了透過臉書提醒抗寒保命「三暖王」禦寒知識，建議優先為「人體散熱部位」鎖住熱氣是關鍵，當中就包括穿「襪子」可以幫助改善末梢循環，降低整體血管收縮需求，可見襪子對人體保暖有其重要性。

此外，黃醫師曾表示，依據國際研究「錯誤材質與製程的襪子，被證實與皮膚過敏、內分泌干擾，甚至癌症風險有關」。希望呼籲大家辨別「有毒的襪子」，保護健康從腳開始。





如何辨有毒襪子？

黃醫師依據研究整理「毒襪4特徵」如下：

氣味嗆＝化學物質紅旗

襪子有「塑膠味」、「刺鼻味」，可能殘留有害化學物質（芳香胺染料與揮發性有機化合物），長時間接觸恐引起發過敏性皮膚炎，甚至進入血液，影響健康。（研究指出，職業暴露於芳香胺與膀胱癌風險增加有關，屬國際癌症研究機構第一類致癌物）。

掉色襪＝染料滲透的隱形風險

襪子洗過就褪色，代表染料不穩定，可能含有「重金屬或亞硝胺」。皮膚出汗時，這些物質能透過皮膚進入人體、干擾內分泌，影響甲狀腺與生殖系統（合成染料中可能含有重金屬、結合劑等化學物質，汗水或水洗都可能促使這些物質釋出，造成皮膚刺激、過敏或經皮膚吸收進入人體）。

襪口勒痕＝血液循環受阻

部分襪子為了防滑或塑型，襪口設計特別緊，長期穿著過緊襪子，會壓迫血管與神經，增加靜脈曲張、血栓的風險。

廉價襪＝恐藏甲醛與有毒物

廉價襪為壓低成本，可能使用甲醛等防皺劑。甲醛會刺激皮膚，被國際癌症研究機構列為第一類致癌物，長期暴露與鼻咽癌、白血病相關。（有研究分析西班牙加泰隆尼亞市場上孕婦、嬰幼兒衣物中的甲醛含量，結果顯示，樣本中有20%檢出甲醛）。

如何安全選購襪子?

黃醫師同時提醒「安全選襪3原則」，包括：

購買時查看標籤（選標明無甲醛、無偶氮染料）。

首次清洗時，先用清水或溫和洗滌劑清洗，減少殘留化學物。（低溫水清洗避免釋放化學物質）。

敏感族群（嬰幼兒、過敏體質），需特別注意襪子材質（選擇天然材質、避免染色鮮豔或氣味刺鼻的襪子）。



