社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

女生穿長裙也被偷拍！台北市臨江街夜市內，有一名媽媽昨天（14日）帶著小朋友去彈珠店裡玩遊戲機，沒想到就有男子默默跟在後方，並且開啟手機相機，蹲下去伸手偷拍，好在被害人有察覺不對勁，立刻尋求店員協助、調閱監視器，才當場逮到這名偷拍色狼。

遊戲店內，穿著卡其色外套的男子，拿起手機，開啟相機，默默站在女子後方，沒多久，他竟然直接蹲下，偷拍裙底，直到女子的小腿碰到手機，往後看才驚覺，怎麼有一名男子，靠她靠得這麼近，當下立刻尋求店員協助。目擊民眾：「請那個弟弟（店員）幫她調監視器，色狼很鎮定好像犯案很多次的感覺，而且只是刪手機裡面的照片，但是誰知道那個照片有沒有被雲端備份。」男子偷拍被害人，後方的監視器也拍下他的犯罪鐵證，店員立刻報警，並且衝上二樓，把他抓下來，不讓男子有任何逃跑的機會。

穿長裙也偷拍! 北市"攝狼"偷拍年輕媽媽裙底遭逮

穿長裙也偷拍! 北市"攝狼"偷拍年輕媽媽裙底遭逮（圖／民視新聞）

民視記者洪巧璇：「事發就在熱鬧的臨江街夜市裡頭，當時男子就是鎖定穿著長裙的媽媽，並且是躲在她的背後，蹲下開啟相機伸手偷拍。」事發就在14號晚上8點多，熱鬧的台北臨江街夜市當時一名年輕媽媽帶著小朋友，來彈珠店內玩遊戲機，不料卻遭到陌生男子拿手機偷拍，所幸被害人很機警，察覺異狀，馬上請店員調閱監視器，當場逮到這名偷拍男。









律師何孟臨：「受害女性遇到這樣的行為，一定要勇敢去報案，那基本上你報案完了以後，警方循著你的報案筆錄，是可以直接交由檢察官後續為辦理的動作，所以受害人在這些階段，其實都是不一定要出面的，甚至以目前的法庭來講的話，都有所謂的隔離開庭。」被害人不願提告，但還是要提醒民眾，偷拍事件層出不窮，過去還有人在鞋子戳洞，裝針孔往裙底拍，不管男生女生都一定要格外小心這類型的偷拍手法。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

