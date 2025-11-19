穿雄中雄女制服拍改造乖學生影片 高市服飾店挨告

（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄一名服飾店老闆日前拍攝「改造乖學生」影片，片中主角在改造前分別穿著高雄中學、高雄女中制服，引發爭議。雄女表示，影片冒用學生身分，已報案並提出違反商標法告訴；雄中則要求貼文者撤文。

這名服飾店老闆也是在網路上有4.4萬粉絲的網紅，為宣傳自家服飾，近日拍攝2支乖學生改造影片，分別是「乖乖女變壞女孩」、「乖學生改造成89」的企劃；片中主角先穿著這兩校制服，再到服飾店換裝，片中女性將制服換為較裸露運動服裝，此舉引發網友大量批評。

這支影片在網路上引起爭論，不少網友說「不要消費雄女」、「刻板化及貶低的設定」、「建議刪文道歉，別蹭了」等。

雄女今天透過文字訊息回應，這支爭議影片未經師生同意即冒用雄女名義，且影片內容損及雄女聲譽，師生深感不適，已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案，也將提告以正視聽，並維護校譽。

雄女表示，今天也會向師生宣導，受邀訪問時要提高自我保護警覺，共同維護校譽；學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用需求，要經由學校同意。

雄中透過文字訊息回應，校外人士未經校方同意，擅自冒用「雄中」名義拍攝，影片僅呈現出拍攝者對雄中學生刻板印象，學聯會已於第一時間要求撤文，校方也依法完成校安通報。

高雄市教育局也呼籲，校園為教育場域，請社會大眾多關注學校師生在各領域多元表現，此影片已全然背離學校教育活動現況，且有違反性別平等教育意涵，請外界切勿再行轉傳。

高雄市新興分局自強路派出所也證實，雄女校方認定影片內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴；拍攝影片的26歲吳姓男子已到案說明，全案詢後已函請高雄地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1141119