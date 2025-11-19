穿雄女制服打廣告惹議 網友嗆：有種來建中拍「轟出去」

即時中心／林韋慈報導



高雄一名擁有1.5萬粉絲的服飾店老闆，日前以「把雄女乖學生改造成壞學生」為題拍攝短片作為廣告。影片設定一名女學生迷戀「8+9」，爽快答應改造，換上低胸、露腰的性感服裝，男子還在片中表示「你這樣雄中學生會很喜歡妳」，引發大批網友反感。高雄女中日前已向警方報案並提告，後續將與律師討論，同時要求男子下架影片。

影片內容中，男子與一名穿著雄女制服的熟齡女子在校門口取景，女子還聲稱自己的夢想是交一位「8+9」男友。影片遭批刻意消費雄女、矮化學生形象，甚至玷污校譽。



多名網友在留言處表達不滿：「身為在校生，制服象徵的是校譽和文化，不是讓人用貶低的方式開玩笑的。」「使用校名搭配刻板化、貶低的設定，會讓人覺得被物化、被誤導。」也有人怒嗆：「俗辣，有種來建中拍啊！信不信我們把你轟出去。」甚至有人諷刺回應：「不然你拍一個躲在高速公路旁花壇裡，看到大貨車就跳出來嚇它一跳的段子啊。」



儘管風波延燒，男子並未將影片下架，甚至在昨（18）日晚間限時動態中表示，該解釋的都已說明，不擔心遭提告。



高雄女中則強調，影片中的女子並非在校生，且拍攝者未經校方同意便穿著校服拍片並用於商業行銷，已構成侵權；校方呼籲「若要使用學校校徽、書包、制服、校名影像，必須事前徵得校方同意」，並已正式向警方提告，要求男子下架影片。

