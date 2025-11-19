穿雄女校服走「壞學生風」！校方怒提告 網紅態度曝光

雄女制服。（圖／東森新聞）





一名服飾店網紅老闆拍影片讓女店員穿雄女制服，然後改造成壞學生，還說喜歡不良少年，讓學生及校方相當生氣，認為破壞雄女的形象，校方先針對校服侵權部分提告，另外還要針對內容部分研究怎麼提告，而網紅老闆則態度輕鬆的說不怕提告。

服飾店老闆為了宣傳店裡的服裝，叫店員穿上雄女制服扮雄女學生，然後到店裡改造成辣妹，服飾店老闆vs．店員：「你這樣穿應該雄中男生很喜歡，（可是我喜歡不良少年）。」

服飾店利用這個方式宣傳，惹怒了校方及學生及廣大的校友，網路上批評的聲浪不斷，雄女學生：「不是學生穿雄女的衣服，然後還說喜歡不良少年那種，帶有刻板印像的言論，就覺得看那就會覺得很生氣。」

雄女校長：「當事人都沒有經過學校同意，就穿上雄女的校服，拍攝內容也非常不符合我們雄女的形像，內容也損害了我們雄女的校譽。」

校方認為不該用這種貶抑的方式，來銷售物品，針對冒用學生服裝的部分，先向警方提告違反商標法，不止雄女、雄中部分，也被服飾店拿來宣傳，服飾店老闆vs．店員：「我現在做一個乖學生，改造成不良少年你有興趣嗎，（怕我爸媽會在網路上，看到這個影片，畢竟我是我爸媽的驕傲。）」

而服飾店26歲的吳姓老闆，面對雄女的提告直接回應不怕，服飾店吳姓老闆：「你們要提告的，我也不擔心你們提告，好不好，那就這樣，雄女、雄中的帥哥美女們，辛苦了辛苦了，讓你們打這麼多的字。」

雄女除了提告侵權，另外要還要針對影片內容部分，再研究提出什麼樣的告訴。

