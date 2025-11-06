穿雲箭將再現？媒體人曝韓國瑜「選2028總統可能性」

政治中心／劉宇鈞報導

不少韓粉都希望韓國瑜能代表藍營出戰2028總統大選。（圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文近日稱，黨內目前呼聲高的不只有台中市長盧秀燕，包含立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等人也備受期待；台灣民意基金會董事長游盈隆也說，不能排除韓國瑜出戰的可能性。對此，媒體人謝寒冰說，他目前看不太出來有這個跡象。

謝寒冰5日在節目上表示，鄭麗文講的是事實，目前離2028還有三年，還有變化的可能，就像很多人當時也不認為韓國瑜會去選總統，而台中發生豬瘟疫情，這對盧秀燕而言就像亂流，盧必須處理好眼前的事。

對於韓國瑜選2028的議題，謝寒冰指出，很多韓粉都很期待，但是以現況來說，他看不太出來有這個跡象，至於蔣萬安那是更不可能，在近兩次的總統大選，國民黨的候選人都是帶職參選，但最後都輸掉，他不認為國民黨會讓同樣的狀況發生第三次。

謝寒冰坦言，屆時除非整個情況演變到完全失控的局面，不然蔣萬安這選項幾乎是不可能，現在真的不用急著去搶2028，必須先面對2026的地方選舉，若搞不好，國民黨也不一定會贏 。

謝寒冰強調，若國民黨輸了2026，局面將會全然不同，所以還是必須走一步算一步，國民黨此刻最應該要做的是穩紮穩打；至於其他的預測，謝寒冰認為仍是言之過早了。

