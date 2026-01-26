穿高定禮服代言「廉價鞋」？ Baby遭設計師「嫌棄」 網掀口水戰
大陸女星Angelababy近年因觀賞瘋馬秀演出，一度遭平台封殺，儘管目前已恢復部分活動，但聲勢大不如前。近日，她在穿著荷蘭高訂品牌RVDK禮服，直播賣起品牌「紅蜻蜓」鞋款，沒想到遭服裝設計師公開回應稱，品牌未授權用於商業推廣，且反對將其用於宣傳「廉價鞋子」，相關話題引起網友熱議。
當天，Baby穿著RVDK 2024秋冬高定系列紫粉色抹胸裙，亮相紅蜻蜓品牌直播間帶貨，搭配售價約500元人民幣的亮面小紅鞋。沒想到就是這麼一搭配，惹出了一場風波。
高定設計師Ronald van der Kemp不滿Baby穿著自家衣服去直播帶貨，公開質疑「從未授權高定用於商業推廣」，並直言「絕不允許用高定宣傳廉價鞋子（cheap shoes）」，矛頭直指「紅蜻蜓」。
此舉引發全網怒火，不少網友強調「紅蜻蜓」是創立30年的國民老牌，定價符合大眾消費水平，並批評西方品牌對中國品牌的「傲慢貶低」，呼籲尊重本土品牌尊嚴。
眼見事件發酵，設計師澄清禮服為「品牌直借給藝人」，未質疑穿著權限，僅譴責團隊隱瞞推廣場景，導致品牌調性與商業活動衝突。據悉，RVDK先前曾7度合作Baby，且認可Baby造型。
另有網友說，最無辜的應該是Baby了，造型團隊應該負起責任。也有網友力挺Baby，吐槽「衣服真的好難看」、「好美的臉、好醜的衣服」，還說「完全靠Angelababy顏值在撐」。
