穿27年前大S送的大衣現身 具俊曄1決定...阿雅：很懂她

具俊曄身穿27年前大S送的大衣。（圖／東森娛樂）





藝人大S（徐熙媛）逝世1週年，昨（2）日家屬舉行雕像揭幕儀式，許多藝人好友都親赴現場，其丈夫「歐巴」具俊曄也神情哀傷地現身，他身穿27年前大S送給的大衣出席，手寫信道出無盡的憂傷。而大S生前摯友阿雅（柳翰雅）近日談起大S離世後的日子，透露具俊曄選擇替妻子安葬的方式，顯示「他是真的非常懂熙媛。」

具俊曄昨日以黑色高領毛衣、卡其色大衣現身，藝人陶晶瑩發文透露，具俊曄身上的大衣，是大S在27年前送給他的，而S媽也穿上大S送的鞋子炫耀著，感慨「思念只會越來越長。」

廣告 廣告

大S生前摯友阿雅近日接受中國雜誌《人物》訪問，談及大S去世當天她人在國外度假，小S（徐熙娣）用語音訊息說大S生病了，最後一句「熙媛剛剛走了」，是她認識小S 30多年來，第一次聽到她發出如此悲痛又顫抖的聲音，後來她陪了小S一段時間，常常小S上一秒還在廚房煮飯，下一秒就突然失聲痛哭，但也好險小S還有女兒及丈夫陪伴，幫她回歸日常生活。

阿雅透露，起初大S的家人們想選擇花葬，但實際看過發現，隨著時間推移，花朵會凋謝、舊的被新的覆蓋，大S的痕跡會消失，後來具俊曄提議可以安葬在金寶山玫瑰園，植被繁盛、可遠眺大海和日出，大S一生愛美，一定會喜歡，而他也希望有個地方可以繼續陪伴妻子，大S的家人也接受這項提議，阿雅認為，具俊曄「真的非常懂熙媛，很懂思念熙媛的人需要什麼。」



【更多東森娛樂報導】

●翻紅「雅方羊肉爐」！00後千金正面照曝 半年吸粉破20萬

●態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

