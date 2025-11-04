穿28公斤太空衣 傅孟柏散熱全脫了

《黑盒子》收視奪冠，傅孟柏第二單元挑戰極限。

記者戴淑芳∕台北報導

《黑盒子》開播掀話題！勇奪LINE TV、NETFLIX收視冠軍，第二單元《星際救援》傅孟柏挑戰極限拍攝，自爆為散熱「全脫了」？

LINE台灣與兔將創意影業聯手打造原創影集《黑盒子》，改編自LINE WEBTOON台灣人氣作家Pony的同名漫畫。上週播出的首波單元《造物獄》在LINE TV與NETFLIX雙平台勇奪收視冠軍。

第二波單元《星際救援》，傅孟柏飾演遭遇太空風暴，在宇宙漂流的太空人「孟白」，在絕望之際與外星生物「小白」相遇。

《星際救援》是整個劇組籌備過程中最耗心力、執行難度最高的單元之一，尤其太空艙內的拍攝更是挑戰極大。當時棚內溫度高達37度，演員必須穿上重達28公斤的太空服，還要配戴頭盔與無線電設備。

為了幫助散熱，傅孟柏笑說：「到最後選擇最簡單的方式，就是全部都脫掉。」他補充，並非「全脫光」，而是將太空衣內層防摩擦衣等裝備脫掉，這樣效果反而更好，但也因此每隔2-3分鐘就得脫下太空衣散熱。

《星際救援》將於7日晚間9點在LINE TV與NETFLIX同步上線，一次播出3集。