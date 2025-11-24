突傳巨響！基隆戶外「孤兒」滅火器爆炸險釀意外 消防每3年更新

基隆放在戶外的滅火器，發生自爆意外。（圖／TVBS）

基隆市中山區居仁里一支放置在巷弄中的滅火器於24日突然自爆，造成現場大量粉塵布滿整個樓梯，滅火器瓶身明顯燒焦變黑，壓力閥和底部被炸得扭曲變形，周圍地面散落著爆裂後的碎屑粉末。附近居民表示聽到「蹦」的一聲巨大爆炸聲，現場已緊急拉起封鎖線。這已是該地區3年多來第二起滅火器自爆事件，引發民眾對戶外放置滅火器安全管理的擔憂。

基隆放在戶外的滅火器，發生自爆意外。（圖／TVBS）

居仁里里長洪文慶表示，市政府裝設滅火器原本是為了保障里民的生命財產安全，但現在反而可能危害到在附近活動的居民，如果不小心被滅火器爆炸波及，後果不堪設想。他提到3年多前里內84巷也曾發生滅火器自爆事件。這次爆炸的滅火器製造於109年，當時巡視時尚未過期，因此沒有更新。

實地查看發現，巷弄內其他滅火器底部都腐蝕非常嚴重，感覺輕輕一碰就會有危險。基隆消防局火災預防科長黃琦初表示，這次爆炸的滅火器不在他們的列管名冊之內。他解釋，滅火器主要放在戶外，沒有專人管理，民眾可以隨意移動，有些人會把它拿到家門口或其他地方掛置。

基隆市目前共有7000多支滅火器，消防局都有列管在名冊中。由於部分滅火器放在戶外風吹雨打，加上基隆氣候潮濕，掛勾和瓶身容易鏽蝕，產生爆裂意外。消防局每3年會更換更新一次滅火器，但仍有許多像這次事件中的滅火器無人管理。原本用來保護民眾的設備，卻變成安全隱患，若傷及人員，後果將不堪設想。

