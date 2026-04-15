突冒出「去走白沙屯媽祖」念頭！返家驚聞姊罹血癌 他半夜夢見長袍女道賀結局暖哭

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白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，每年都吸引大票香客前往朝聖，一名男信眾分享經歷。（翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，每年都吸引大票香客紛紛前往朝聖，就有一名男信眾透露，去年走白沙屯媽祖後，得知姊姊罹患淋巴性血癌，隨即進行配對，某晚夢見一名穿長袍的女子恭喜配對成功，讓他感到不可思議，坦言今年再走則是為了還願。

白沙屯拱天宮媽祖今進入第3天行程，「粉紅超跑」遶境隊伍吸引大批信徒隨行，一名男信徒透過YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」分享感人經歷，表示某天上班日突然冒出「去走白沙屯媽祖」的念頭，卻沒想到走完回家，得知姊被診斷出淋巴性血癌的消息。

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男信徒透露，得知噩耗後，聽聞醫師提及兄弟姊妹可以做配對後，他立刻答應，男信徒印象深刻回憶，完成配對後，有一天睡覺時夢到一名穿長袍的女子，向他說道，「恭喜你，你跟你姊姊配對成功」，當下男信眾從夢中驚醒，覺得十分不可思議。

男信徒感性表示，這段經歷讓自己覺得，當初去走白沙屯不是單純巧合，對他來說更像是一個任務，今年他再度參與進香，則作為還願。

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