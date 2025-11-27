突冒紅、腫=中鏢蘇丹紅！醫揭「5症狀」是警訊 頭皮吸收率更高

記者鄭玉如／台北報導

近日台灣化妝品驗出禁用色素「蘇丹紅」，包含知名廠商「歐萊德」的養髮液。皮膚科醫師吳明穎提到，長期使用含蘇丹紅的養髮液或保養品，容易造成「過敏性接觸性皮膚炎」，以頭皮為例，若突然出現紅、癢、刺、變燙，或頭皮屑莫名變多，就要特別注意。

吳明穎在臉書粉專指出，歐萊德養髮液中鏢蘇丹紅，並非典型的「食安」問題，對於皮膚科而言，恐造成「過敏性接觸性皮膚炎」，頭皮的吸收率比手腳皮膚高約3.5倍，但塗抹進入血液的量，比起直接吞下肚仍有限，因此臨床上，接觸性皮膚炎更有可能。

廣告 廣告

吳明穎提醒，若頭皮突然「紅、癢、刺、變燙」，或頭皮屑莫名變多，就要特別注意。如果買到含蘇丹紅的養髮液，不管剩多少都先停用，並保留實體瓶身，可回原通路更換產品。

若出現紅腫癢，除了停用產品，後續應觀察14天，症狀如果未改善，帶著產品照片，立即就醫。最後，別急著補買頭皮養護液，建議先改用成分單純、溫和的洗髮精，讓頭皮屏障好好休息、恢復狀態。

皮膚科醫師徐常捷接受《三立新聞網》採訪也提到，蘇丹紅屬於工業染料，沒有任何生髮、改善皮膚等效果，單純就是染色作用，長期使用含有蘇丹紅的產品，恐造成敏感、過敏、紅腫、乾燥、脫皮等症狀，其目前被國際癌症研究署（IARC）列入為「無法歸類為致癌因子」的第3級致癌物。口服含蘇丹紅的產品風險最高，對人體危害最大，尤其唇膏，可能誤食而增加危害。

更多三立新聞網報導

國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛

別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝

愛愛後「GG燒起來」！醫揭3症狀=不正常 恐排出血精

獨家／一點也不能有！蘇丹紅化妝品恐致癌 醫揭「5症狀」小心：難察覺

