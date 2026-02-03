突冒1萬6包裹待簽收！他急處理反遭詐騙 近10萬全飛了

看到陌生郵件一定要提高警覺，以免落入詐騙集團的陷阱，內政部警政署呼籲，收到電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其提及金錢內容；若覺得有可疑之處，請先不要理會，直接向165或相關單位查證。

內政部警政署分享，有民眾收到郵件通知，內容提到有一筆「購物訂單待確認」，雖然該民眾不記得自己有下單，但因為最近常上募資購物，怕是不小心下單了什麼，所以立刻打開信箱查看，並依照信件資訊聯絡客服，而對方也很快便回覆表示，有一個包裹需要簽收，且必須支付新台幣1萬6682元，逾期未確認則算棄單，賣家可能會對該民眾求償包材費用，後續也須承擔法律責任。

該民眾明確告訴對方，自己近期沒有購買東西，且金額這麼大筆應該是搞錯了，結果對方反稱該民眾的個資外洩，還好心給該民眾一個「客服」的連結，要該民眾與對方連繫，盡速處理。當該民眾加入之後，對方自稱是金管會人員林雅雯，跟該民眾確認完身分後，對方突然非常嚴肅，不斷強調事情很嚴重，更直言如果該民眾不馬上配合，帳戶就可能會被凍結，還會被提告詐欺。

為了避免這些問題，對方要該民眾將自己手邊的金融提款卡全寄出進行代管。由於對方能準確說出該民眾的資料，所以當下該民眾完全不疑有他，依照指示將提款卡連同提款卡密碼寄到指定的超商。直到事後發現帳戶裡的存款近10萬元被人提領一空，怎麼聯絡對方都聯絡不上，該民眾才驚覺受騙。

內政部警政署分享，詐騙集團會傳送假電子郵件，假冒有購物訂單，要求確認，並稱逾期未確認後續會衍生法律責任等，接著假客服聲稱被害人個資外洩，假好心協助轉介給金管會人員，取得信任後要求寄出提款卡代管，當被害人發現提款卡內款項被提領一空、甚至被警示，才驚覺受騙。

對此警政署也分享三點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

收到電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其提及金錢內容。

收到可疑郵件，請先不要理會，並直接向165或相關單位查證。

政府不可能與網購平台合作，協助轉接必是詐騙。

撰稿：吳怡萱





