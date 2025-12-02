彰化金馬路上發生汽機車車禍，但目擊者說，肇事車輛第一時間沒停車，後方目擊的汽車駕駛與騎士，特別追上去攔車。肇事駕駛的家人強調，說先生當時只是打方向燈準備靠邊購物，完全不知後方有人摔車，絕非肇事逃逸。

突右切害摔「怎沒停」？目擊者攔車 家屬澄清「沒有肇逃會負責到底」。

突右切害摔目擊者攔車 家屬澄清「沒有肇逃」。

事發當時，一輛橘色休旅車在金馬路二段突然打右轉燈準備靠邊，導致後方直行的機車騎士來不及反應，緊急煞車後人車倒地。目擊者陳永聰看到肇事車輛似乎要繼續前行，便不斷按喇叭提醒。同時，另一名熱心騎士因騎得較快，迅速追上前方並攔下肇事車輛，陳永聰也停在肇事車前方協助處理。

彰化東區消防分隊隊員陳慶錡表示，受傷的機車騎士自述是為閃車而自摔，雙手有擦傷，右肩無法抬起，右肘可能有骨折或脫臼情形。消防人員立即為傷者進行初步處理並送醫。

突右切害摔目擊者攔車 家屬澄清「沒有肇逃」。

肇事駕駛家屬事後出示行車紀錄器畫面進行澄清。他們解釋，駕駛當時確實有打方向燈準備靠邊購物，但完全沒有發現後方有機車騎士摔車，也不清楚是否有發生碰撞。家屬透過電話說明：「這是一個烏龍，我們完全不曉得後面有人摔車。有打方向燈慢慢地、慢慢地、慢慢地（靠邊），你可以看我們完全還沒停好就被攔截了。」

突右切害摔目擊者攔車 家屬澄清「沒有肇逃」。

家屬進一步表示，他們發現原本預計停車的地點距離購物地點還有一段距離，才決定繼續往前行駛，直到聽見有人狂按喇叭才停車，絕非肇事逃逸。據了解，機車騎士事後已就醫並進行手術，肇事駕駛家屬表示持續關心其狀況。家屬也分享自己20多年前同樣是車禍受害者，因此能夠感同身受，將心比心，並表示會全面接受車禍肇責鑑定結果。

