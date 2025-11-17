突問A-Lin「一個人孤單嗎？」丁噹還原兩人相處內幕

丁噹「夜遊 A Night Tour」16日舉辦慶功宴。（相信音樂提供）

丁噹「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會氣勢驚人，時隔10年重返台北小巨蛋，一連兩場全數完售，丁噹開心幫自己打9分，自認寵粉的她笑說：「盡興、很爽！最後完全沒有留體力！」

丁噹談到人生近年的變化，她表示自2021年前後曾面臨身心低潮，正是因卵巢長息肉，給自己壓力太大，身體也出現狀況，當時一個人去做手術的她領悟到「人生很多事都是自己要面對，每個人都要為自己負責」，不再把「一個人」視為孤單。她因此開始學音樂療癒、接觸中醫與針灸，希望能把身體養到能「唱到7、80歲。」她透露自己作息極度規律，清晨5點起床練功、自己替自己扎針，晚上9點半睡覺，笑說最近冬天到了，「冬天就是要冬眠、冬藏」。

廣告 廣告

被問到在舞台上問 A-Lin「你一個人會不會很孤單？」讓已婚的A-Lin滿臉尷尬，對此，丁噹笑說是因為合唱歌曲〈失戀無罪〉所以才聊到這話題，「每個人即使身邊有伴或家人，還是會覺得孤單，我只是告訴她，如果有孤單的時候，我可以陪著她吃飯聊天，沒有任何意思，我也不知道有發生什麼事情。」

目前單身的她，透露已經9年單身，原本互動熱絡的對象突然斷聯，讓她開始反思：「要好好想想自己的問題在哪。」丁噹「夜遊 A Night Tour」高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會將於4月18日登場，門票11月29日中午12點在拓元售票系統開賣。

更多中時新聞網報導

呂允開嗓 師兄盧廣仲到場力挺

NBA》鵜鶘開除威利格林 波雷戈暫代兵符

Ozone年底辦趴 自虧人體耶誕樹