突問A-Lin「一個人孤單嗎」好尷尬 丁噹還原真相：我不知道
丁噹相隔10年再度站上小巨蛋，舉辦《夜遊 A Night Tour》演唱會，兩日演出昨（16日）圓滿落幕，首日邀請A-Lin擔任嘉賓，她脫口「一個人會不會很孤單」，讓屢傳婚變的A-Lin有些尷尬。慶功宴時丁噹被問到此事，解釋：「「因為〈失戀無罪〉歌詞講一個人，才會這麼問，我只是告訴她，如果有孤單的時候，我可以陪著她吃飯聊天，沒有任何意思，我也不知道有發生什麼事情。」
結束演出後丁噹興奮表示自己還沒緩和好，並給這次的表現打了9分高分，「因為連辦兩場，我是非常寵粉的女歌手，我給我自己8、9分！」這次演唱會她為了跟粉絲近距離互動，化身蝴蝶飛了3層樓高，她表示，「人跟人的距離」很重要，像毫無保留的給愛，所以絕對要上三樓。
在台上丁噹說自己曾陷入人生低潮，原來在2021年起她給自己壓力比較大，身體因此出了狀況，當時她甚至體會孤獨最高指數「一個人去手術」，但她並不覺得孤單，「是要去練習的，以前覺得沒人陪很可憐很孤獨，本來生命要經歷很多事都是自己要面對的，每個人對自己負責任很重要。」
最近丁噹開始學中醫、針灸，笑說：「我想唱的7、80歲，首要身體要好。」現在她生活很健康，沒工作時早上5點就會起床，先幫自己針灸，晚上和蔡依林一樣9點半就上床準備睡覺。寄情於工作的她沒什麼感情生活，曾在等約會對象主動一點，沒想到「約一約吃個飯突然之間又沒有了」，自嘲：「我要好好想想自己的問題在哪。」她也將在明年4月18日移師高雄巨蛋開唱，門票11月29日中午12點於拓元售票系統啟售。
