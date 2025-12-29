突喊「吃不下」下一秒沒氣！醫揭恐怖真相 一早連發好幾起OHCA

（記者張芸瑄／綜合報導）寒流一波波來襲，中央氣象署提醒元旦夜後全台氣溫將明顯下降，氣象專家直言「又會有冬天的感覺了！」。而隨著氣溫驟降，醫院急診室也湧現多起心肺停止（OHCA）病例，一名男子早上僅表示「吃不下飯」，沒多久竟突然倒地不起，讓醫師不勝唏噓。

急診醫師在粉專《急診醫師碎碎唸》透露，每逢寒流或氣溫急降的日子，都是「老天爺在收人的時候」。這名男子早晨向妻子說胃口不好，短時間後就被發現倒地、失去意識，送醫搶救仍不幸宣告不治。另一名罹癌患者則向妻子喊「全身無力」，送到急診已經沒有生命跡象，10分鐘搶救後仍回天乏術。醫師感嘆，「死亡從來不會等你準備好才到來」。

示意圖／隨著氣溫驟降，醫院急診室也湧現多起心肺停止（OHCA）病例。（擷取自 免費圖庫freepik）

為了避免悲劇再發生，北市衛生局提醒低溫保健六要點：

一、注意保暖：外出時務必做好保暖，特別是頭頸與四肢末端。

二、避免刺激：飯後、喝酒後或情緒激動時，切勿泡澡。

三、適度運動：可溫和活動暖身，但避開清晨與深夜低溫時段。

四、控制病情：慢性病患者須規律服藥、按時回診。

五、備妥醫療資訊：外出隨身攜帶病歷卡與緊急用藥。

六、發作速就醫：疑似中風或心肌梗塞時，牢記「搶時間、打119」。

同時，出現胸悶、臉歪、手垂等症狀時，要把握「FAST」中風辨識口訣：

F（Face）臉歪；A（Arm）手垂；S（Speech）講話不清；T（Time）記下時間，立即就醫。

國健署提醒，氣溫驟降會使血管收縮、血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險。若感到胸悶、心悸、呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即撥打119就醫；女性或高齡者若出現氣喘、背痛等非典型症狀，也務必

