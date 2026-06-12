突喊「廢監察院」！何孟樺曝蔣萬安目的：不甘淪為殷瑋玩物而求聲量

記者楊士誼／台北報導

何孟樺認為，蔣萬安突然對監察院發表意見，是不甘淪為殷瑋的玩物，而力求關注。（圖／翻攝自何孟樺臉書）

台北市長蔣萬安突然拋出「廢除監察院」主張，引發爭議。民進黨北市議員何孟樺今（12）日痛批，蔣萬安人在南投輔選，心卻在朝堂，身為市長卻對自己的身份認識不明，難怪市政一蹋糊塗。何孟樺也指出，蔣萬安的存在感連日被研考會主委殷瑋囂張跋扈的作為邊緣化，自然想要透過政治攻防，讓自己重回鎂光燈焦點。若要廢除監察院就該提出具體提案，「別像上次倒閣一樣，一人高呼，無人響應！」

何孟樺表示，蔣萬安人在南投輔選，心在中央朝堂，突然丟出廢除監察院的意見，批評監察院「淪為替政治人物洗白的工具」、「特定人士的保護傘」。但是要說到替政治人物洗白，誰能比得過國民黨？

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何孟樺指出，跟國安零容忍、貪污必處置的民進黨不同。殺警的蕭景田成為彰化黨部主委、捅人的鍾東錦仍有國民黨籍、兩度因國安法案被起訴的張顯耀入主國民黨智庫、炒股的傅崐萁貴為黨團總召，就連蔣市長今天去的南投，也曾出過被判刑656年的國民黨貪污縣長李朝卿。「要論洗白，又有誰比得過國民黨？要論保護傘，誰能比在韓國瑜領導下，不斷延會的立法院來得更有力？」

何孟樺認為，廢除監察院需要修憲，但修憲正是國民黨最為抗拒的政治行動。郭正亮就曾經說過，陳文茜曾參與把修憲門檻拉到高雙四三、公民複決過半的過程。過去蔡總統執政時期，好不容易朝野有共識將18歲公民權修憲案送出立法院，卻因為國民黨的消極抵制而無法跨過公投門檻。這樣一個抵制修憲的政黨，怎麼可能真心想要廢除監察院？

何孟樺痛批，蔣萬安當了三年的市長，卻還以為自己是立委，老是對立委職權發表意見。過去提出「倒閣」無人問津；現在提出廢監察院卻沒有提案權。對自己的身份、對自己的職權如此認識不明，難怪市政上下一塌糊塗。而蔣萬安此時複製過去拋出倒閣的經驗，拋出廢除監察院的主張，只有兩個目標，一個是是要爭取輿論的關注，一個是要趁機排除自己被監督的可能。

何孟樺說，殷瑋連日囂張跋扈的作為讓主僕易位，不只讓蔣萬安的存在邊緣化、模糊化，更打破蔣萬安三寶爸的溫暖人設、暴露他淪為殷瑋玩物的實情。心有不甘的蔣萬安，自然想要透過政治攻防，讓自己重回鎂光燈焦點。無論是剴剴案或是寶林茶室案，市府都是被監察院糾正的對象。若民眾肯定監察院的作為，自己的市政無能、治理失能，不就更加暴露在陽光下？

何孟樺也指出，蔣萬安提出廢除監察院，既是「殷瑋答」，也是因「瑋」問：他不願自己「殷瑋答」的無能被暴露；更不願自己的王子光環被殷瑋搶去。「我要告訴蔣市長，監院存廢不是你操弄民粹、操作輿論的工具。要廢除監察院，就請藍營提出具體提案！別像上次倒閣一樣，一人高呼，無人響應！」

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