突喊「結束孽緣」斷開趙駿亞了？吳婉君深夜文消失
娛樂中心／李汶臻報導
有「台8女神」封號的42歲女星吳婉君，今（2025）年3月證實被時任男友趙駿亞不當對待，秘密戀情曝光的同時，當時負傷的她也前往警局、提告傷害並聲請保護令。兩人一度傳出復合傳聞，甚至還疑似被目擊一同出遊。對於復合傳聞，吳婉君一直以來都未承認也沒明確否認；她今（23）日凌晨突然在Threads發文並寫下「結束孽緣」，讓外界認為意有所指，更有人瘋猜她疑似斷開趙駿亞了。
八點檔女星吳婉君今年3月證實遭男星趙駿亞家暴痛毆。回顧趙駿亞出手痛毆吳婉君案，據《三立新聞網》報導，趙駿亞當時疑因不滿女友和友人聚會飲酒，他開車載女方返家後，兩人竟在停車場發生爭執。趙駿亞當下掐住吳婉君的脖子並出拳毆打，造成女方臉部出現紅腫傷痕，連帶頭部瘀青及嘴唇破皮，吳婉君事後怒赴警局提告傷害並聲請保護令。
44歲女星吳婉君（右）今年3月證實遭男星趙駿亞不當對待，6月卻被爆出兩人疑似複合。（圖／翻攝自吳婉君IG）
吳婉君當時還態度強硬表態「不復合、不撤告」，豈料她6月期間卻遭週刊爆料，疑似與「恐怖情人」趙駿亞復合，兩人甚至還被爆出外出同遊。值得一提的是，日前面對網友開酸：「自從她和家暴復合後，有關她的消息都不想看了」時，吳婉君霸氣反嗆：「檢討被害人不是善良的正常人應該有的反應」，當時被認為疑似護愛反擊。怎料，今（23日）凌晨她卻無預警發文並宣布「結束孽緣」，她在文中感謝工作夥伴以及好友們的溫暖照顧與陪伴，最後還有感而發寫下：「我真的很幸福欸，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人」。
吳婉君23日凌晨有感而發、突喊「結束孽緣」，貼文不見了。（圖／翻攝自Threads@cocco__wu）
貼文曝光後引發熱議，外界猜測當中提到「結束孽緣」，可能意有所指。甚至有人猜測吳婉君疑似透過貼文宣告正式恢復單身。不過，在各界議論紛紛之際，實際查看吳婉君的社群發現，相關貼文已不見。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：遭趙駿亞重毆「一度爆復合」吳婉君鬆口？突喊「結束孽緣」貼文不見了
