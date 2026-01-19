突失去意識浮水面！馬來西亞潛水爆意外 72歲台灣遊客溺斃

國際中心／游舒婷報導

馬來西亞邦咯島海域驚傳一起溺水意外，一名遊客正在從事潛水活動時，被船夫發現面部朝下浮在水面，他馬上跳入海中將女子拉上岸急救，但女子最終仍過世，而今日證實，該名女子為台灣籍的72歲女性遊客。

女遊客到馬來西亞潛水，不幸溺斃。（示意圖／取自Pixabay）

根據星洲網報導，這起意外發生在18日中午12時30分左右，該名女遊客跟丈夫、兩名子女還有其他遊客正在體驗潛水活動，船夫發現女子疑似失去意識，面部朝下浮在海面上，馬上將女子拉回岸上進行急救，但最後仍救不回來，死者遺體隨後被送往斯里曼絨醫院太平間進行解剖，將進一步確認死因。

