突失聯雙親從南投奔台中…兒開門「母卸大石淚崩」秒石化曝手機故障

一名在台中工作的黃姓男子（22歲）突然失聯，讓其家住南投的雙親非常憂慮、擔心愛子發生意外，所以急奔台中找人並報警。之後，他們在警方的陪同下前往兒子的租屋處，直到開門那一瞬間，黃男父母才放下心中大石，媽媽甚至因卸下壓力當場淚崩。對於為何突然失聯？黃男也透露原因。

黃姓夫妻27日下午16時許心急如焚前往台中市第三分局健康派出所，表示獨自在台中工作、租屋的兒子每天都會跟他們通電話、報平安，但這2天卻都沒來電，致電過去也都沒有回應，並透露兒子雖說平日有運動習慣、身體狀況良好，但最近天氣變化大、忽冷忽熱的，讓他們愈想愈擔心，連忙從南投跑來找人。不過，由於大樓警衛無法讓他們進入，才來警局求助。

派出所巡佐林紀韶、警員林欣增獲悉後，隨即陪同黃姓夫妻前往其兒子位於南區工學路租屋處，社區警衛得知狀況後，證實黃男前一晚確實有返家，這讓黃男雙親更加憂心，害怕兒子在屋裡發生狀況卻沒法求援，所以一行人馬上搭電梯上樓，並跑到黃男租屋處前敲門，當下走廊瀰漫不安的氛圍。

隨著房門的開啟，黃男母親看到兒子安然無恙的站在面前，讓其壓抑已久的情緒不禁潰堤，大喊「弟弟！」外，更瞬間淚流不止，抓著兒子的手確認對方一切平安。

黃男則因為突然看到門前的大陣仗，直接「當機、石化」不知發生什麼事？直到了解情況後，才連忙解釋因為手機故障緣故，無法撥打也沒辦法接聽，才會沒有進行每日的通話日常；對於因此造成大騷動，感到相當不好意思。

警方提醒，親情是最深的牽掛，家人之間應建立固定的聯繫方式，並定期確認通訊設備是否正常，以免因突發故障造成誤會或不必要的恐慌。若家屬長時間無法聯絡親人，請務必保持冷靜，可先聯繫友人、房東或管理員協助查看，必要時向警方報案求助。

