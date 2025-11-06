突如其來的股市重挫，不只是投資人對於AI泡沫的擔憂

隨著越來越多華爾街巨擘對於高高在上的估值提出示警，股市「總算」迎來近幾個月來罕見的修正，但科技公司們的最新財報大多超乎市場預期，而且接近年底這段時間的行情往往不錯，突如其來的殺盤也讓投資人開始思考，這是否意味著情況比想像中的更糟糕。

舉例來說，AI飆股Palantir週一公布了有史以來最好的第三財季業績，週二股價仍然跌近8%，即便如此，這家公司今年以來的漲幅仍然超過150%。

在取得如此驚人的報酬後，市場對於績優生的標準或許會愈趨嚴格。美國銀行財富管理的國家投資策略師Tom Hainlin指出，「這些估值為公司留下的容錯空間很小。」

「很多人關注的都是估值問題。」嘉信金融研究中心的總體經濟研究和策略主管Kevin Gordon表示，在如此持久的漲勢中，股市稍作喘息也是正常的事，尤其過去幾週的市場漲勢廣度相當狹窄，上漲的股票只佔大盤一小部分。

《華爾街日報》原文：美股下跌的原因不僅僅是對AI泡沫的擔憂​



根據FactSet數據顯示，那斯達克綜合指數週二重挫2%，但今年以來仍然上漲超過21%；標普500指數當天跌約1.2%，今年以來仍然漲約15%。

「我們看到市場正在擠出一些泡沫。」Truist Advisory Services投資長Keith Lerner指出，迷因股、加密貨幣以及在今年表現優異的某些股票都面臨拋售壓力，這不只是對AI概念股估值的擔憂，同時也是因應聯準會（Fed）主席鮑爾對12月降息的謹慎立場，市場在表象之下發生了微妙轉變。

身為小型股指標的羅素2000指數上週才剛創下收盤新高，隨後就馬上大幅回落，投資人更加關注企業CEO們對於「雙速經濟」的看法：富豪一直在推動消費支出，低收入家庭卻是陷入艱難處境。

「如果經濟和股票的基本面依然強勁，那麼我們只會將此視為股價日常漲跌的一部分。」Hainlin表示，他的團隊會關注就業市場數據和企業在法說會上給出的業績預期等相關資訊，藉此判斷股市拋售究竟是正常反應，或者預示經濟面臨更深層次的問題。

他說，對於投資人而言，目前重要的是了解自己的投資組合，以及如何在不同資產之間進行配置，並且保持充分投資，「必須了解投資組合的目的是什麼，以及希望透過它實現什麼目標。」



責任編輯／林彥呈

