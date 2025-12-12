突婉拒「國政茶敘」總統府錯愕、不解 韓國瑜曝理由：要立院三黨團同意

政治中心／洪正達報導

韓國瑜稍早透露，參加國政茶敘要有立院三黨團同意才可前往，因此婉拒總統府邀請。（圖／翻攝畫面）

由於財劃法、反年改等相關修法對於國家的未來發展形成重大的挑戰，總統賴清德原先規劃15日邀集行政院、立法院、考試院進行「國政茶敘」,其中立法院長韓國瑜臨時表達不克出席，對此，韓國瑜婉拒理由也曝光，他認為立法院是合議制機關，參加茶會也要取得黨團授權，因此經過考量後決定不出席。

總統府發言人郭雅慧12日晚間就說，府方對於韓國瑜晚間忽然表達不克出席感到意外與不解，但事實上總統與總統府秘書長日前邀請韓院長依憲法進行院際協商，當時韓院長主動提議將議程改爲茶敘形式以利交換意見，總統也應允進行安排，郭雅慧表示，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長出席與會，為國家憲政民主與國政穩健共同努力。

此外，韓院長為何後來又婉拒一事，據悉稍早韓國瑜向府方表達立場，表示「立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，幾經考量不宜與會」，也因此婉拒府方邀請。

