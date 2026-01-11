突宣布訪美談什麼？黃國昌認了早就接洽 稱「這2議題」國人很關心

即時中心／黃于庭報導

正式表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，近期動作頻頻，今（11）日大動作成立新北後援會，稍早又宣布將親自率團前往美國首府華盛頓，與美國政府部門進行面對面會談。對此，黃國昌表示，這件事已聯繫、接洽一段時間，不過基於對美方的尊重，今天才跟大家報告，另他也透露屆時談話方向。

黃國昌表示，對各位媒體來說或許有些突然，但對他們來說，這件事雙方已經聯繫、接洽一段時間，基於對美方的尊重，所以到今天才跟大家報告，至於更具體的內容，會再詳細說明。

接著，黃國昌指出，針對台灣的國防軍購或高關稅，都是人民非常關切的事情，不管是人民生活或產業，乃至於在第一線冒險犯難的軍人，都產生相當大的衝擊，他們作為在野黨非常努力，想要在台灣得到資訊，只不過令人非常遺憾，民進黨一直製造敵人、撕裂，甚至把在野黨打成中共同路人，連民眾黨擁護俄羅斯總統普丁、擁抱中國國家主席習近平，這種不實言論都講得出來。

黃國昌聲稱，作為負責任的在野黨，他曾經說過，當執政者擺爛的時候，有責任撐起這個國家，要讓國家向前走，也是這種脈絡之下，有必要跟美國政府，針對國人所關切的議題，有機會面對面交換意見、傳遞人民心聲，同時也能第一手獲得正確可信賴的資訊。

關於更多細節，黃國昌說，不是他不願意報告，昨天下午經AIT（美國在台協會）、美國相關單位多方確認，基於尊重因此無法說明太多，等到從美國返台時，週三（14）會另外召開記者會，跟大家說明。

媒體追問，美方是否會關心在野黨對1.25兆軍購的態度？黃國昌回應，不管去不去，美方一直都很關切吧。

