突怒轟黨中央刻意袒護陳見賢！ 徐欣瑩喊：若無法伸張正義我將參選到底

徐欣瑩發文喊，若無法伸張正義我將參選到底。（翻攝自徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣長初選競逐白熱化，副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩各自努力，也對初選方式各有堅持。徐欣瑩今（31）日突喊，「若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮」！

初選「七三制」作弊？

「義無反顧、直道而行——反對黑箱初選，徐欣瑩誓與縣民同行」，徐欣瑩今天說，針對中國國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定的新竹縣長初選「七三制」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，表達嚴正抗議與憂心。

廣告 廣告

徐欣瑩表示，這不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是對新竹縣廣大民意的公然羞辱，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，她將堅持與全體縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

徐欣瑩說，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「3成黨員投票」，利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤。

新竹縣黨部公器私用、球員兼裁判？

徐欣瑩說，這種「7分明、3分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業。更可怕的是，陳見賢身為黨部主委，掌握所有黨員資訊，竟利用應該中立的黨部人員一一打電話向黨員拜票還讓黨工在各大社群平台攻擊自己，而新竹縣黨部更成為了陳主委個人競選文宣品的加工廠，試問全國有哪一個黨部敢這樣明目張膽地公器私用、球員兼裁判，作弊到這種程度？只有新竹縣！新竹縣民絕對無法接受！

徐欣瑩說，更令人憂心的是，陳見賢其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年「一清五命」全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

各民調均領先 徐欣瑩：若無法伸張正義我將參選到底

徐欣瑩表示，自己在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位，這份支持度，來自於新竹縣民對徐欣瑩專業與操守的肯定，而非派系的利益交換，新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要的是一位具備國際視野、能夠整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

徐欣瑩說，向國民黨中央提出最後呼籲，回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，「我的名譽，是新竹縣民給予的；我的權力，是選民賦予的。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮，這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰」。

更多鏡週刊報導

台中凌晨2幼童離世 盧秀燕「沉痛、不捨」：別轉述未被證實內容

正式告別28年公職生涯！黃珊珊首曝心聲 親揭下一步：終於可以做回自己

高雄帥警「蹲地救援」照引暴動！ 網挖IG嗨喊：我現在去買腳踏車