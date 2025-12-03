突拋震撼彈！知名作家宣布「超狂新身分」求生 驚人近況曝光了

記者蔡維歆／台北報導

知名作家、主持人、DJ多重身分的劉軒，近年來又多了一個新頭銜「人生教練」，劉軒坦言即使自己擁心理學專業的很多知識，但自2022年起曾三度面對憂鬱症的起起伏伏，知識都無法直接轉化為拯救自己的方法，劉軒說:「那時我意識到自己也需要人生教練，同時也發現很多東方男性在遭遇困難時，不僅不會求救甚至沒有求救意識。」因為此劉軒與好友Shelton共同創辦了「超男」，致力於打造一個屬於男性的心理安全空間。

劉軒(右起)、Shelton(左)向主廚劉偉忠(中)學做烤雞。（圖／桂冠窩廚房提供）

劉軒認為現在社會，男人在工作裡要武裝、在家裡也要武裝，比較沒有資源的人就會覺得自己被孤立，成立超男的目標不是要替人找解答，而是建立一個社群，用有系統的方法，陪伴彼此走過人生的起伏，他認為未來「人生教練」將會在他所有工作中占比越來越大，劉軒說:「因為教練不是一個身分，它是一種思維，是與人對談的 know how。」

聖誕節前夕，劉軒特地安排超男學員們到桂冠窩廚房來場料理體驗課， 體驗結束後，劉軒也分享全家最快樂的時光就是一起做飯，然後一起好好吃頓飯，劉軒說：「我做烘蛋、女兒做法式吐司、兒子打果汁，老婆在旁邊等著品嚐，這是我們全家最享受的時光，這回新學了烤雞，沒想到這麼簡單，可以再回家大展身手。」

