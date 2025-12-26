突拋震撼彈！29歲美女主播宣布閃婚新郎「驚人身分」曝 網心碎全哭了

記者蔡維歆／綜合報導

恭喜29歲日本TBS美女主播田村真子結婚了！她26日一早在IG宣布結婚，瞬間震撼日網，大批粉絲一早心碎紛紛留言：「真的假的！我要向公司請休假！」掀起熱議。

田村真子畢業於名校上智大學新聞學科，2018年進入TBS電視台。她在大學時期加入茶道社，擁有裏千家茶道上級資格。其父親為自民黨籍國會議員田村憲久，政二代出身的她家世背景驚人，加上擁有甜美外型，憑著高顏值加上專業播報能力，在2024、2025連續兩年稱霸「最受喜愛女主播」冠軍，更是電視台首位二連霸的女主播。

而她目前擔任晨間節目《Love it!》的主播，如今開播前拋出紅色震撼彈宣布已於日前結婚，老公身分則是一般男性，未來她也會繼續工作。而她在播報現場也被大家祝賀新婚，露出害羞笑容回應：「不好意思，讓大家費心了。我結婚了，對象是一般人。」

