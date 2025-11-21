突拋震撼彈！AKMU宣布正式離巢YG 梁鉉錫支持兄妹獨立：永遠是家人

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣兄妹音樂組合AKMU（樂童音樂家，成員李燦赫、李秀賢）今（21）日確認，將在今年年底結束與YG娛樂長達12年的合作關係，並選擇以獨立方式持續音樂活動，不會轉投其他經紀公司。

AKMU（樂童音樂家）今（21）日宣布將在今年年底離開YG娛樂。（圖／翻攝自YG Entertainment官網）

據YG娛樂官方聲明，大約6個月前，總製作人梁鉉錫曾前往AKMU成員李燦赫、李秀賢的住所，一同享用兄妹親手準備的料理，回顧自2012年《K-pop Star 第二季》初次相遇以來的12年歷程，也坦率討論AKMU未來的發展方向。對於是否繼續與YG並肩同行，或為新的挑戰選擇獨立，梁鉉錫向AKMU表達支持，並承諾在背後全力協助。官方聲明指出，AKMU在最後仍表示：「我們永遠是 YG Family。」並親手遞交感謝信給梁鉉錫，向扶持自己的公司與製作人表達謝意。YG娛樂強調，將持續視AKMU為家人，支持他們新的挑戰，也呼籲粉絲給予關注與應援。

AKMU近期以小劇場規模舉辦《樂童們》專場演唱會，展現舞台表演實力。（圖／翻攝自IG @akmuofficial）

AKMU於2013年在《K-pop Star 第二季》奪冠，隔年簽約YG Entertainment，以〈200%〉、〈Give Love〉等作品正式出道。12年間，兄妹倆推出多首知名歌曲，包括《DINOSAUR》、《Love Lee》、《我怎麼會愛離別呢，那全是因為愛你》等作品，並各自發展個人音樂事業。近期，他們以小劇場規模舉辦《樂童們》專場演唱會，共計9場，展現舞台表演實力。

AKMU此前在2021年曾於7年合約期滿時選擇續約5年，當時李燦赫曾表示，YG娛樂在合作期間從未有摩擦，並持續支持團隊方向。本次12年的合作結束後，媒體與粉絲均關注兄妹倆未來的音樂發展動向。

