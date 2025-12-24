突接監理站來電「獲6000元獎金」！申請條件曝光

生活中心／張予柔報導



一名職業駕駛近日在社群平台分享喜訊，表示自己突然接獲監理站通知，獲選為年度「優良職業汽車駕駛人」，還拿到新台幣6000元獎金，讓他又驚又喜，甚至笑說「這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了」。貼文曝光後迅速引發熱議，吸引上萬人按讚關注，不少網友稱讚，也好奇這項獎項究竟有多難取得。





有網友在社群平台分享自己突然收到監理站來電，獲選為年度「優良職業汽車駕駛人」，可獲得6000元獎金。（圖／翻攝自 Threads）

原PO在Threads發文指出，當天突然接到監理站來電，一開始還以為是例行通知，沒想到對方告知他通過審核，獲選為年度「優良職業汽車駕駛人」，可獲得6000元獎金。他隨後也貼出收據照片佐證，紙上清楚寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸千元整」，讓不少網友留言恭喜，「真的很不容易」、「職業駕駛能拿到這個獎，實力不用多說」。

原PO說明，要獲得此獎項必須5年無肇責事故、3年無違規。（圖／翻攝自 Threads）

面對大量網友詢問資格條件，原PO也進一步說明，該獎項僅限職業駕駛參加，審核標準相當嚴格，並非外界想像的「沒被抓到就好」。他指出，除了必須連續5年無肇責事故外，還要連續3年完全沒有任何交通罰單紀錄，且不論是公司車或私人用車，只要有違規紀錄都會被列入計算，「制度認定的標準就是有沒有被開罰單」。

貼文曝光後，網友紛紛大讚「職業駕駛每天在路上跑，能做到這樣真的不簡單」。（圖／翻攝自 Threads）

不少網友看完條件後紛紛直言「太硬了」，留言表示「職業駕駛每天在路上跑，能做到這樣真的不簡單」、「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」、「連續多年零違規，根本是傳說等級」。根據交通部公路局統計資料顯示，今年全台約45萬名職業駕駛中，僅有458人通過審核獲獎，換算下來獲獎率僅約千分之一。





