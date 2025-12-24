突接監理站電話 驚喜獲6千元獎金！資格條件曝光

網友中選「優良職業汽車駕駛人」，喜獲6千元獎金。（圖／Threads@brad.wang.73授權提供）





近日有網友分享，自己突然接到監理站電話，通知中選「優良職業汽車駕駛人」，可獲得6千元獎金，讓他開心直呼：「哇，要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了。」貼文曝光後，也引發網友熱烈討論，有人讚嘆：「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」。

原PO在社群平台Threads發文表示，監理站突然來電告知他獲選優良駕駛，讓他當下十分興奮。從原PO曝光的收據可以看到，該獎項可領6千元獎金，對每日在道路上辛苦工作的職業駕駛而言，是相當實際的肯定。

貼文曝光後，引來大批網友熱議，留言稱讚原PO的專業與自律：「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」、「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」、「在江湖走不挨刀不容易」、「在鬼島開車能入選優良職業駕駛，絕對是人上人」、「職業駕駛沒被開紅單真的足堪表率，優秀！」

優良駕駛獎選拔條件

同時，不少網友也好奇如何申請該獎項。原PO說明，這項殊榮是每年由政府選出「連續五年無肇責與違規紀錄的職業駕駛人」，申請條件包括五年內無不良紀錄，連續三年未被開罰單，無論是公司車或私人用車紀錄都需計算在內。

交通部公路局表示，今年共有458位各運輸業的職業駕駛人經推薦及評選脫穎而出。本年度得獎者涵蓋公路汽車客運業、遊覽車客運業、計程車客運業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業、受僱機關團體職業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛等業別，其中公路汽車客運業51人、遊覽車客運業42人、計程車客運業53人、汽車貨運業220人、汽車路線貨運業44人、汽車貨櫃貨運業43人、受僱機關團體駕駛人4人、小客車租賃業代僱駕駛1人。

公路局指出，要成為優良職業汽車駕駛人並不容易，參選者須符合「連續三年無交通違規及肇事紀錄」及「五年內無不良刑事紀錄」等條件。對每日執勤於道路的職業駕駛而言，能達到三年「零違規」，是高度自律與專業的最佳證明，也展現了職業駕駛人的專業態度與安全守則。

