【突擊幹部訓練班期末鑑測】克服極限磨戰技 驗證山地作戰效能

記者林睿奕／臺中報導

陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日實施夜間敵突襲及目標區偵察等課目，凌晨時分由學員模擬敵情威脅進行交互掩護等戰術動作，撤離至預擬隱伏區待命，並針對突擊路線進行偵察，展現方向地形辨識等山地作戰能力，有效驗證戰技。

「114-2梯突擊幹部訓練班」日前展開為期10天9夜期末鑑測，並接連實施指揮程序及計畫作為、綜合格鬥訓練及滲透作戰等課目，昨日實施夜間敵突襲、目標區偵察課目，除考驗學員夜戰能力，也透過突擊路線研擬、渡河位置及上下切點紀錄等，驗證山地作戰效能。

凌晨時分，教官即深入山林，藉夜色掩護靠近隱伏區，並模擬敵軍伏擊情況突襲隱伏區學員。學員接獲狀況便迅速採小組方式進行交互掩護，下切至河道，迅速進入山坡地，完成撤離演練。期間，學員們縱使經過一天的高強度課程，早已疲憊不堪，仍展現高昂戰志。

隨後，學員們於上午先期進行圖上偵察，判斷主要突擊路線與多條預備路線，並分派4人偵察小組，先期前往突擊主要路線進行偵察，過程中學員時刻注意敵情，並通過困難地形，同時詳細記錄路線，精準計算行軍時間，返回隱伏區向隊長會報偵察情形，藉此判斷後續突擊作戰演練路線。

陸軍特訓中心「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日實施夜間敵突襲等狀況演練，學員凌晨時分模擬敵情威脅，進行交互掩護等戰術動作，並針對突擊路線進行偵察，展現巔峰戰士卓越山地作戰能力。（記者林睿奕攝）

夜色掩護下，學員立即下切至河道並迅速進入山坡地，完成撤離。 （記者林睿奕攝）

學員時刻注意敵情，掩護隊員通過困難地形。（記者林睿奕攝）