【突擊幹部訓練班期末鑑測】3大核心原則 遂行突擊作戰

記者林睿奕／專訪

在昨日山地作戰訓練過程中，突擊路線偵察不僅驗證方向、地形及位置等專業判斷，也考驗學員行進過程如何完成警戒部署。擔任偵察小組組長的突擊幹部訓練班學員王中尉表示，無論是上下切點規劃或水路行進方式，核心原則始終圍繞在安全優先、隱蔽行動與彈性調整3大要素，於敵情狀況下，必須保證隊員能夠在時限內行進至目標位置，遂行突擊作戰。

王中尉指出，行進路線上需特別考慮隱蔽性，相較於在既有道路上移動，雖然可加快行進速度，但同時也容易暴露在敵方視野中，而沿溪谷前進雖然會延長行進時間，但可善用地形遮蔽，降低被察覺的機率，確保路徑安全，唯有在安全、隱蔽與效率之間取得平衡，才能確保作戰任務順利完成。

學員全立光士官長強調，路線選擇須考量警戒部署，隊伍在通過困難地形時，必須在近端與遠端同步設置警戒網，形成交互掩護，一旦遭遇敵情，警戒人員可即時反擊，爭取時間讓隊伍盡速通過困難地形，避免造成重大傷亡。

王中尉。（記者林睿奕攝）

全立光士官長。（記者林睿奕攝）