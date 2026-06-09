【突擊幹部訓練班鑑測】背負重裝山地潛行 磨練臨戰應變

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記者王子昌／臺中報導

陸軍航特部特戰訓練中心「115-1期突擊幹部訓練班」學員無懼狂風驟雨，持續實施10天9夜期末鑑測，昨日進行接敵作戰課目訓練，學員克服複雜山區地形，熟練完成隱伏區開設，設置警報式詭計設施，時刻掌握敵情動態，扎實磨練學員野外作戰、警戒部署及臨戰應變能力。

為培養全方位作戰突擊幹部，特訓中心「115-1期突擊幹部訓練班」日前展開10天9夜期末鑑測，學員背負40公斤重裝，在山地、叢林、水域及城鎮等不同作戰環境中，接受日夜不間斷的高強度體能與戰術測驗，藉以驗證學員戰術運用及野外生存能力，有效強化長時間連續作戰適應力。

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昨日鑑測時，山區天空宛若被撕開缺口，滂沱雨勢傾瀉而下，但每位學員持續在泥濘山徑中奮力前行。學員們接獲教官臨機狀況下達後，首先進行方向判定，依照敵情想定擬定適切滲透路線，並自行選定隱匿性佳、易守難攻之地形要點作為「隱伏區」；隨後由「警戒組」先行前進並實施搜索，其餘學員採滲透隊形展開急行軍，迅速向目標地區推進。

抵達目標區後，學員依循任務分工，完成隱伏區開設，並在周邊重要通道及警戒人員視界死角設置警報式詭計設施，藉以掌握周遭動態、提升預警效能；過程中，教官不定時下達狀況處置，要求學員即時完成警戒部署、戰術位置轉換及敵情通報等作為，考驗學員在惡劣天候與高壓情境中實施接敵作戰的戰術運用能力、臨機應變作為與團隊合作默契，提升遂行特種作戰任務所需的專業職能。

特戰訓練中心昨日進行接敵作戰課目訓練，扎實磨練學員臨戰應變能力。（記者王子昌攝）