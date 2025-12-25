【突擊幹部訓練班】夜間突擊作戰 驗證精實戰技

記者林睿奕／臺中報導

陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日實施突擊作戰等課目，學員於凌晨依照日前偵察之突擊路線向目標區進發，在時限內順利達成突擊作戰任務，並在室內限制空間進行攻堅，以及實施快速反應實彈射擊，展現卓越戰鬥技能。

「114-2梯突擊幹部訓練班」期末鑑測昨日來到第9天，歷經作戰計畫擬定與目標區偵察後，學員於昨日夜間執行突擊作戰任務，有效驗證計畫執行成效與臨機應處能力。同時也實施限制空間戰鬥（CQB）、快速反應射擊，藉此驗證學員連日訓練戰技成果。

渡河、奇襲 提升應處能力

午夜時分，學員藉著夜色的掩護下，沿著河道向目標區前進，並在昏暗環境下進行渡河，通過各項困難地形。抵達目標區周邊時，學員區分火支組與突擊組，火支組迅速佔領周邊制高點，襲擊組隨機發起攻擊，期間學員動作迅速，順利達成奇襲目標。返回隱伏區途中，教官也在沿途輔以遭敵襲擾、戰傷救護等狀況，藉此驗證學員面對突發狀況的處置能力。

CQB、快反射擊 檢視連日訓練成果

緊接著，學員採小組方式進行CQB，在建物中模擬進行區域掃蕩，穿梭在樓梯間、多角度走廊中，相互配合靈活變換戰術動作，順利達成掃蕩任務。隨後，學員前往靶場進行快速反應射擊，過程中學員首先進行100公尺武裝跑步，藉此提高心率增加射擊難度，隨後採立姿、臥姿與移動方式，向不同距離目標射擊，並於時限內達成命中38發的標準，展現勤訓戰技成果。

特訓中心山寒作戰組長馮中校表示，突擊作戰測驗的目的，不僅在於完成既定目標，更重要的是驗證學員是否具備在高壓環境中，依計畫執行任務並即時修正的能力。作戰景況下瞬息萬變，學員必須根據實際情形動態調整行動方式，而非拘泥於原有計畫，才能提高任務成功率。

擔任突擊作戰任務隊長的王中尉強調，突擊作戰不僅是體能與技術的展現，更是一場對指揮決策、團隊默契與心理素質的全面驗證。由於此次採夜間突擊，因此必須依靠隊員之間互助合作，才能在昏暗的環境中順利通過困難地形，並且人員的間距必須拿捏得當，既不能過於分散導致失聯，也不能過於靠近而增加暴露風險，唯有謹慎規劃、冷靜指揮與彼此扶持，才能確保任務順利完成。

學員採小組方式突入建物中，相互配合警戒。（記者林睿奕攝）

返回隱伏區途中，教官輔以戰傷救護狀況，藉此驗證學員面對突發狀況的處置能力。（記者林睿奕攝）