突擊視察雙連中山段見警率 卓揆要求警政署檢討部署不均

行政院長卓榮泰今（20）天上午臨時突擊檢視北捷站體內的戒備情形及見警率，直接從雙連站步行至中山站，現場發現警力部署不均。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含27歲凶嫌在內4死，多位民眾受傷。行政院長卓榮泰今（20）天上午臨時突擊檢視北捷站體內的戒備情形及見警率，直接從雙連站步行至中山站，現場發現警力部署不均，即刻要求警政署加派人力巡查，強化見警率。

卓榮泰今天一早依序前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問北市隨機襲擊事件傷者及家屬，隨後前往警政署陪同賴清德總統聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

廣告 廣告

卓榮泰在警政署致詞時表示，昨天這一夜心情非常沉重，這一件蓄意隨機的襲擊事件在國人眼前發生，政府責任非常的重大。

卓榮泰指出，昨天傍晚17時23分事件發生之後，他在行政院就聽見救護車呼嘯而過，數量相當的多，10分鐘之內了解事件發生，並留在院內待命動員。事發第一個鐘頭內，警政署掌握了嫌犯特徵，一直到了18時40分，他還在現場跟媒體說明狀況時，中山站發生第二次的事件。

卓榮泰說，很可惜張嫌墜樓而亡，沒有辦法從其身上查獲具體動機，但昨天徹夜指示警政署無論如何要把犯罪動機、身分背景、準備的犯案過程等，要在最短時間內清查清楚，向所有受害家屬及國人清楚說明；他也特別請求全國員警同仁加強所有鐵公路、捷運、航空站、重要人潮聚集地方的戒備，這一點必定要讓國人感到心安。

卓榮泰也下達三點指示，第一、從昨天發生事件之後，資訊陸續完整收集，倒有幾件事情必須清查，昨天下午3時40分開始，嫌犯在林森北路、長安東路焚燒機車，員警應該有所掌握，第一時間到底如何處置，讓嫌犯因而能繼續作案，這部分警政署正在清理當中。

第二、所有錄像帶的影像要全數連貫起來，全面清查，這部分請台北市警察局跟警政署通力合作，在檢察官的指揮底下來完成工作。第三、他特別從雙連站走到中山站，在雙連站沒有看到應有的警力配置，但中山站卻有比較多的數量，希望警政署能再重新規劃，除見警率，也要平均率，才能全面、有效防範。

最後，卓榮泰說，根據了解，北車余先生捨身阻止犯嫌擴大（犯罪），不幸因此而身亡，北捷公司也有同仁為了保護機房奮不顧身的英勇行為，中央、地方、各單位事後要對這些捨身負責的英勇行為予以必要作為，以表達政府的感謝、表達人民的尊敬，強調政府一方面追查原因、一方面要讓社會感到安心跟溫暖，是現在必須要做的事情。

【看原文連結】