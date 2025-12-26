突收欠繳46元停車費信件 她揪最大破綻痛批：詐術一直在更新

詐騙集團透過假冒公家機關發送電子郵件，導致不少民眾受騙。（示意圖／Unsplash）

近年來詐騙手法不斷推陳出新，尤其是針對日常生活的騙局往往使人難以防範。最近交通部主秘沈慧虹收到一封「車輛停車資料更新完成」的電子郵件，內容說她欠繳46元停車費；不過她馬上揪出最大破綻，就是她沒車也不開車，並感嘆「詐術一直在更新」，根本是無孔不入的程度。

交通部主秘沈慧虹今（26）日在臉書粉絲專頁上傳一張電子信件截圖，信件標題寫著「車輛停車資料更新完成暨後續行政處理提醒通知-編號RC-1141226-R8L3XK102」，可見主旨內容則是，「說明貴車輛相關停車資料已完成系統更新，並提供後續行政處理說明、查詢方式及處理時效提醒，請車輛使用人留意相關內容」。

接著說明沈慧虹停車資料更新情形，「貴車輛於指定停車場域留存之停車紀錄，金額為46元。相關資料已完成系統彙整與比對作業，並正式納入後續行政管理程序。請於收到正式通知後48小時內完成相關處理，以避免產生滯納金」。

交通部主秘沈慧虹分享自己收到疑似詐團的通知，感嘆詐術一直在更新找縫隙，有不少民眾也回應有收到類似訊息。（圖／翻攝自沈慧虹臉書）

但沈慧虹表示，這封電子信件沒有任何單位署名，「我哪裡會知道哪個縣市？」另外，沈慧虹指出這封信件的最大破綻，「我名下沒有任何車子我也不開車，我是要怎樣有停車費用啦！」最後她也感嘆，「詐術一直在更新找縫隙，無孔不入」。

貼文底下有不少民眾也紛紛留言表示，「我上次有收到ETC退費通知的郵件，我家ETC掛在老婆名下，果斷刪除」、「我今天也收到了，輸入假身分證字號和假車號也會有欠繳停車費」；有網友則表示，「Google可以檢舉詐騙的Email，順便封鎖」。

