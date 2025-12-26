突收法院限制消費令「背債6千萬」！戲劇男神首發聲認了 收入慘況曝

記者蔡維歆／綜合報導

27歲大陸男星李宏毅近年憑《少年歌行》的「蕭瑟」一角人氣飆漲，25日驚傳遭到法院限制高消費，金額高達人民幣1118萬元（約5101萬元台幣），而他與「湖南芒果娛樂有限公司」爆發合約糾紛，因未按執行通知書指定的期間履行給付義務，法院已依法對其採取限制消費措施，已於12月8日立案強制執行。昨25日他在微博首度發聲，表示會「積極推進解決」。

李宏毅發出聲明。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳一張法院的限制消費令，內容指李宏毅被限制實施多項非生活與工作必需的高消費行為，具體包括禁搭飛機、列車軟臥與輪船二等以上艙位，亦不得乘坐G字頭列車（指高鐵）全部座位。此外他在星級以上賓館、酒店（台灣稱飯店）、夜總會及高爾夫球場的消費亦受限，也被禁止購買不動產、租賃高檔辦公室，甚至連子女就讀高收費私立學校、購買高額保險理財產品等行為均在禁止之列。



對此李宏毅則在微博發布聲明，他表示和前經紀公司合約在2022年就到期，雙方展開友好協商並達成賠償方案，他指出：「多年來一直嚴格履行約定內容，尚未處理完畢的事項，我也正與相關方積極推進解決。」他所屬工作室同步發聲，表示法院已判決李宏毅和前經紀公司湖南芒果娛樂解除經紀合約，且互相承擔違約責任，但李宏毅需再支付湖南芒果娛樂1308萬元人民幣（約5968萬元台幣），由於金額較高，需要分期支付，但也已經陸續支付部分金額。

